به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسنژاد بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بر ضرورت توجه به پیامدهای زیستمحیطی توسعه هوش مصنوعی تأکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی و شتاب گرفتن روند استفاده از این فناوری در کشور اظهار کرد: هوش مصنوعی اگرچه ظرفیت قابلتوجهی برای افزایش بهرهوری، بهینهسازی مصرف منابع و ارتقای نظام پایش و مدیریت محیط زیست دارد، اما توسعه زیرساختهای آن نیز نیازمند توجه جدی به مصرف انرژی، آب و آثار اقلیمی است.
وی افزود: سامانههای هوش مصنوعی، از ابزارهای گفتوگومحور و تحلیل داده تا پردازشهای پیشرفته، به زیرساختهای پردازشی گسترده، مراکز داده و تجهیزات سرمایشی نیاز دارند و از این منظر، توسعه هوش مصنوعی صرفاً یک موضوع فناورانه نیست، بلکه با موضوعاتی همچون انرژی، آب، اقلیم و محیط زیست ارتباط مستقیم دارد.
عباسنژاد ادامه داد: لازم است ردپای زیستمحیطی هوش مصنوعی از مرحله طراحی و احداث زیرساختهای پردازشی تا بهرهبرداری و توسعه آنها مورد توجه قرار گیرد و مراکز داده و زیرساختهای مرتبط از نظر میزان مصرف انرژی، نحوه تأمین برق، انتشار گازهای گلخانهای، مصرف و بازچرخانی آب، سامانههای سرمایش، مدیریت پسماندهای الکترونیکی و آثار تجمعی بر محیط زیست ارزیابی شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای هوش مصنوعی در حوزه محیط زیست تصریح کرد: پایش برخط آلایندهها، تحلیل دادههای کیفیت هوا، پیشبینی رخدادهای آلودگی هوا و گردوغبار، مدیریت منابع آب، شناسایی کانونهای انتشار آلاینده و پایش تغییرات کاربری اراضی از جمله زمینههایی است که هوش مصنوعی میتواند با افزایش سرعت و دقت تحلیل دادهها، اثربخشی اقدامات نظارتی و مدیریتی را ارتقا دهد.
عباسنژاد تأکید کرد: رویکرد مطلوب، مقابله با توسعه هوش مصنوعی نیست، بلکه باید به سمت «هوش مصنوعی مسئولانه و سبز» حرکت کرد؛ بهگونهای که همزمان با توسعه ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور، هزینهها و آثار واقعی آن بر منابع آب و انرژی، اقلیم و محیط زیست نیز در فرآیندهای تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هرچه استفاده از هوش مصنوعی گسترش پیدا میکند، ضرورت ارزیابی همزمان منافع این فناوری و ردپای زیستمحیطی زیرساختهای آن نیز بیشتر میشود و توسعه پایدار زمانی تحقق مییابد که فناوری در خدمت حفاظت از محیط زیست قرار گیرد.
عباسنژاد در پایان گفت: هوش مصنوعی میتواند به یکی از ابزارهای قدرتمند حفاظت از محیط زیست تبدیل شود، مشروط بر اینکه توسعه خود این فناوری نیز با معیارهای محیطزیستی، بهرهوری انرژی و آب و الزامات توسعه پایدار همراه باشد.
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