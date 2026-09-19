به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مالکی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حوزه ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری برنامه‌های خوبی در حال اجراست، اظهار کرد: بالغ بر ۹۶ درصد دانش‌آموزان در بخش ثبت‌نام تعیین تکلیف شدند و مابقی اکثراً مشتمل بر دانش‌آموزان شاهدند که رد پرونده شدند و به زودی جذب این بخش از دانش‌آموزان نیز نهایی می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه حمایت مستمر از دانش‌آموزان با اجرای طرح «حامی» در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: این طرح ناظر بر «حمایت آموزشی مستمر از یادگیرندگان» است که در تابستان امسال اجرایی شد.

وی با تصریح اینکه دانش‌آموزان با نیاز به تلاش بیشتر تحت پوشش طرح حامی قرار گرفتند، افزود: در این راستا، ۲ هزار و ۲۹۵ دانش‌آموز شناسایی و ۲ هزار و ۱۹۰ هزار نفر ثبت‌نام شدند که در این کلاس‌ها شرکت کردند.

مالکی دانش‌آموزان سطح بالاتر هم اجازه یافتند در این کلاس‌ها شرکت و یادگیری خود را تثبیت کنند، بیان کرد: با توجه به مجازی شدن آموزش‌ها در ماه‌های پایانی سال تحصیلی گذشته، این نیاز احساس شد که همه دانش‌آموزان امکان استفاده از این کلاس‌ها را داشته باشند.

وی ادامه داد: در این راستا، ۲ هزار و ۶۵۱ دانش‌آموز غیرمشمول طرح حامی در کلاس‌های این طرح شرکت کردند و از آموزش‌ها برخوردار شدند. این کلاس‌های تابستانی در بالغ بر ۳۹۹ پایگاه با مشارکت ۹۸۴ نفر از معلمان جهادی در سراسر استان برگزار شد.

مالکی با تصریح اینکه تمامی کلاس‌های آموزش ابتدایی در سطح استان آموزگار دارند، گفت: هیچ مشکلی در حوزه نیروی انسانی در مدارس ابتدایی نداریم و کمبودها به طرق مختلف رفع و نیروها تامین شده است.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه زیست‌بوم جدید آموزشی در پایه اول چهار مدرسه منتخب استان در شهرستان بن و منطقه لاران اجرایی می‌شود، گفت: سال گذشته این زیست‌بوم در برخی مدارس شهرستان تهران به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال در مدارس الگوی کشور اجرایی می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: در این راستا کتاب‌ها و شیوه تدریس کتب نونگاشت تغییر می‌کند.