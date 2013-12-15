سنا تحریم های ایران را تصویب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، جان مک کین سناتور جمهوری خواه تند روی آمریکایی از احتمال زیاد تصویب دور جدید تحریم ها علیه ایران با وجود مخالفت کاخ سفید و توافق هسته ای قدرت های جهانی با ایران خبر داد.

این سناتور آمریکایی گفت: فکر می کند که سنا تحریم های جدید را به احتمال زیاد تصویب کند تحریم هایی که در پایان دوره 6ماهه در صورتی که مفاد توافق ژنو اجرا نشود اجرایی خواهند شد.

شایان ذکر است هفته گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا با حضور در سنای آمریکا از نمایندگان خواست تا از تصویب تحریم های جدید علیه ایران خودداری کنند زیرا از نگاه ایران تصویب این تحریم ها به معنی مرگ توافقنامه ژنو خواهد بود.