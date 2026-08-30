به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه یکشنبه در دیدار با ماموستا ملا محمد محمدی، امام جمعه جوانرود، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)، میلاد امام جعفر صادق(ع)، هفته وحدت و هفته دولت، اظهار کرد: امروز توفیقی حاصل شد تا در جمع شما حضور پیدا کنیم و به نمایندگی از مجموعه دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی، این مناسبت‌های مبارک را تبریک بگوییم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب و دفاع مقدس، سرداران شهید و شهدای وحدت، از حمایت‌ها، همراهی‌ها و پشتیبانی‌های امام جمعه جوانرود از مجموعه اجرایی شهرستان و استان قدردانی کرد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نقش امام جمعه جوانرود در ایجاد آرامش و انسجام اجتماعی افزود: آنچه برای ما بیش از همه اهمیت دارد، انسجام، وحدت و همدلی موجود در شهرستان است که محور این وحدت و همدلی، حضور و نقش‌آفرینی امام جمعه در میان مردم است.

حبیبی گفت: حضور امام جمعه در میان مردم، شرکت در نمازهای جماعت و ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه، دلیل روشن و مستندی بر مردمی بودن ایشان و اعتماد مردم به جایگاه معنوی و اجتماعی امام جمعه است.

وی با بیان اینکه نماز جمعه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حضور و ارتباط مستمر روحانیون و ائمه جمعه با مردم می‌تواند نقش مهمی در تقویت امید، اعتماد، وحدت و آرامش جامعه داشته باشد.

جوانرود یکی از مراکز ثقل اقتصادی استان است

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان جوانرود اظهار کرد: جوانرود به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط خاصی که دارد، از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و مهم‌تر از همه، به‌عنوان یکی از مراکز ثقل اقتصادی استان شناخته می‌شود.

حبیبی با قدردانی از تلاش‌های فرماندار جوانرود افزود: فرماندار شهرستان با تجربه‌ای که در عرصه‌های مختلف دارد و با اشراف مناسب بر مسائل منطقه، موضوعات و مطالبات مردم را با جدیت دنبال می‌کند.

وی تجارت را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جوانرود دانست و گفت: ساماندهی بازارچه جوانرود و توسعه فعالیت‌های تجاری در این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که رونق اقتصادی این شهرستان تنها به جوانرود محدود نمی‌شود و می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد سراسر استان داشته باشد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری جوانرود تأکید کرد و افزود: حوزه گردشگری این شهرستان نیز بسیار مهم است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

حبیبی ادامه داد: ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری جوانرود می‌تواند زمینه جذب گردشگران از نقاط مختلف استان و حتی سایر استان‌های کشور را فراهم کند و از این طریق به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه کمک کند.

توسعه راه‌های دسترسی به جوانرود ضروری است

وی با اشاره به اهمیت محورهای مواصلاتی شهرستان گفت: محورهای مواصلاتی و راه‌های دسترسی به جوانرود به دلیل حجم بالای تردد و ارتباط آن با بازارچه و مراکز گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و باید برای توسعه و بهسازی آنها برنامه‌ریزی و اقدام شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: هم حوزه تجارت و هم گردشگری جوانرود برای مدیریت استان اهمیت ویژه‌ای دارد و تقویت این دو بخش می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم منطقه کمک کند.

حبیبی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهری جوانرود اظهار کرد: توسعه شهر نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار سایر طرح‌های عمرانی، موضوع نهضت ملی مسکن نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در خصوص تأمین زمین و مکان مناسب برای اجرای طرح‌های مسکن در جوانرود، دستگاه‌های مرتبط از جمله بنیاد مسکن و اداره‌کل راه و شهرسازی همکاری لازم را انجام خواهند داد تا واحدهای مسکونی با شرایط مناسب و قیمت قابل قبول هرچه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

پروژه‌های آماده جوانرود به بهره‌برداری می‌رسند

استاندار کرمانشاه با اشاره به برخی پروژه‌های آماده بهره‌برداری در شهرستان گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت سفرهای مسئولان و برنامه‌های پیش‌رو، پروژه‌های قابل توجهی که در جوانرود آماده بهره‌برداری است، هرچه سریع‌تر به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسد.

حبیبی تأکید کرد: همه این اقدامات با پیگیری فرماندار و همراهی مدیران شهرستان و استان دنبال می‌شود و امیدواریم با حمایت و همراهی امام جمعه جوانرود، شاهد توسعه و پیشرفت همه‌جانبه شهرستان با سرعت و شتاب بیشتری باشیم.

وی با اشاره به امنیت و آرامش موجود در جوانرود خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش موجود در شهرستان نتیجه انسجام، وحدت و همدلی مردم و مسئولان است و نقش امام جمعه در تقویت این وحدت و انسجام قابل تقدیر است.