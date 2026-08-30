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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

استاندار کرمانشاه: ساماندهی بازارچه جوانرود با جدیت دنبال می‌شود

استاندار کرمانشاه: ساماندهی بازارچه جوانرود با جدیت دنبال می‌شود

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با تأکید بر ساماندهی بازارچه جوانرود، توسعه تجارت، گردشگری و راه‌های دسترسی این شهرستان را از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه یکشنبه در دیدار با ماموستا ملا محمد محمدی، امام جمعه جوانرود، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)، میلاد امام جعفر صادق(ع)، هفته وحدت و هفته دولت، اظهار کرد: امروز توفیقی حاصل شد تا در جمع شما حضور پیدا کنیم و به نمایندگی از مجموعه دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی، این مناسبت‌های مبارک را تبریک بگوییم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب و دفاع مقدس، سرداران شهید و شهدای وحدت، از حمایت‌ها، همراهی‌ها و پشتیبانی‌های امام جمعه جوانرود از مجموعه اجرایی شهرستان و استان قدردانی کرد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نقش امام جمعه جوانرود در ایجاد آرامش و انسجام اجتماعی افزود: آنچه برای ما بیش از همه اهمیت دارد، انسجام، وحدت و همدلی موجود در شهرستان است که محور این وحدت و همدلی، حضور و نقش‌آفرینی امام جمعه در میان مردم است.

حبیبی گفت: حضور امام جمعه در میان مردم، شرکت در نمازهای جماعت و ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه، دلیل روشن و مستندی بر مردمی بودن ایشان و اعتماد مردم به جایگاه معنوی و اجتماعی امام جمعه است.

وی با بیان اینکه نماز جمعه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حضور و ارتباط مستمر روحانیون و ائمه جمعه با مردم می‌تواند نقش مهمی در تقویت امید، اعتماد، وحدت و آرامش جامعه داشته باشد.

جوانرود یکی از مراکز ثقل اقتصادی استان است

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان جوانرود اظهار کرد: جوانرود به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط خاصی که دارد، از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و مهم‌تر از همه، به‌عنوان یکی از مراکز ثقل اقتصادی استان شناخته می‌شود.

حبیبی با قدردانی از تلاش‌های فرماندار جوانرود افزود: فرماندار شهرستان با تجربه‌ای که در عرصه‌های مختلف دارد و با اشراف مناسب بر مسائل منطقه، موضوعات و مطالبات مردم را با جدیت دنبال می‌کند.

وی تجارت را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جوانرود دانست و گفت: ساماندهی بازارچه جوانرود و توسعه فعالیت‌های تجاری در این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که رونق اقتصادی این شهرستان تنها به جوانرود محدود نمی‌شود و می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد سراسر استان داشته باشد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری جوانرود تأکید کرد و افزود: حوزه گردشگری این شهرستان نیز بسیار مهم است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

حبیبی ادامه داد: ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری جوانرود می‌تواند زمینه جذب گردشگران از نقاط مختلف استان و حتی سایر استان‌های کشور را فراهم کند و از این طریق به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه کمک کند.

توسعه راه‌های دسترسی به جوانرود ضروری است

وی با اشاره به اهمیت محورهای مواصلاتی شهرستان گفت: محورهای مواصلاتی و راه‌های دسترسی به جوانرود به دلیل حجم بالای تردد و ارتباط آن با بازارچه و مراکز گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و باید برای توسعه و بهسازی آنها برنامه‌ریزی و اقدام شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: هم حوزه تجارت و هم گردشگری جوانرود برای مدیریت استان اهمیت ویژه‌ای دارد و تقویت این دو بخش می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم منطقه کمک کند.

حبیبی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهری جوانرود اظهار کرد: توسعه شهر نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار سایر طرح‌های عمرانی، موضوع نهضت ملی مسکن نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در خصوص تأمین زمین و مکان مناسب برای اجرای طرح‌های مسکن در جوانرود، دستگاه‌های مرتبط از جمله بنیاد مسکن و اداره‌کل راه و شهرسازی همکاری لازم را انجام خواهند داد تا واحدهای مسکونی با شرایط مناسب و قیمت قابل قبول هرچه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

پروژه‌های آماده جوانرود به بهره‌برداری می‌رسند

استاندار کرمانشاه با اشاره به برخی پروژه‌های آماده بهره‌برداری در شهرستان گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت سفرهای مسئولان و برنامه‌های پیش‌رو، پروژه‌های قابل توجهی که در جوانرود آماده بهره‌برداری است، هرچه سریع‌تر به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسد.

حبیبی تأکید کرد: همه این اقدامات با پیگیری فرماندار و همراهی مدیران شهرستان و استان دنبال می‌شود و امیدواریم با حمایت و همراهی امام جمعه جوانرود، شاهد توسعه و پیشرفت همه‌جانبه شهرستان با سرعت و شتاب بیشتری باشیم.

وی با اشاره به امنیت و آرامش موجود در جوانرود خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش موجود در شهرستان نتیجه انسجام، وحدت و همدلی مردم و مسئولان است و نقش امام جمعه در تقویت این وحدت و انسجام قابل تقدیر است.

کد مطلب 6932500

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