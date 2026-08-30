برگزاری جشنواره انگور و گل ها در ارومیه برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی

آیدین رحمانی رضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره گلها در بوستان گوللرباغی خبر داد و گفت: برگزاری جشنوارهها و برنامههای فرهنگی و هنری، نقش مهمی در ایجاد شور، نشاط و شادابی در جامعه دارد و مدیریت شهری ارومیه در همین راستا اجرای برنامههای متنوع اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به آغاز مراسم افتتاحیه جشنواره گلها از فردا، اظهار کرد: این جشنواره با هدف ایجاد فضای بانشاط و فراهم کردن اوقات فراغت مناسب برای شهروندان و خانوادههای ارومیهای در بوستان گلها (گوللرباغی) برگزار میشود.
رحمانی افزود: در راستای برگزاری این جشنواره، طراحی و کاشت گونههای متنوع گل و گیاه در بوستان گوللرباغی انجام شده و هشت نوع شمعدانی، انواع گل آهار و همچنین فرش گل با طراحی ویژه در این مجموعه جانمایی شده است.
شهردار ارومیه ادامه داد: جانمایی المانهای متنوع، ایجاد بازارچه و نمایشگاه گل و صنایعدستی از دیگر بخشهای جشنواره گلها است که با هدف ایجاد فضایی جذاب و متنوع برای حضور شهروندان و گردشگران پیشبینی شده است.
رحمانی رضائیه با بیان اینکه جشنواره گلها با تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار میشود، خاطرنشان کرد: اجرای این رویداد به همت شهرداری ارومیه و با مشارکت سازمانهای پارکها و فضای سبز ، زیباسازی و فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه انجام میشود.
وی تأکید کرد: مدیریت شهری تلاش دارد با توسعه برنامههای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی، زمینه حضور بیشتر خانوادهها در فضاهای شهری و ایجاد شور و نشاط اجتماعی را فراهم کند.
جشنواره گلها از ۹ تا ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در بوستان گلها (گوللرباغی) ارومیه برگزار خواهد شد و شهروندان میتوانند هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ از برنامههای فرهنگی و هنری، موسیقی زنده، نمایشگاه گل و صنایعدستی و سایر بخشهای جشنواره بازدید کنند.
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