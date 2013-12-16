به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک امروز سه شنبه در محل این کمیته برگزار شد. مهدی کرباسیان، محمود مشحون و محمود خسروی وفا از غایبان این نشست بودند که البته در این بین غیبت خسروی وفا به خاطر اختلافات اخیری که میان وی با محمد علی آبادی بر سر چگونگی فروش ساختمان گاندی ایجاد شده، سئوال برانگیزتر از دو عضو دیگر بود. در همین راستا علی کفاشیان، یکی از اعضای هیات اجرایی اعلام کرد که خسروی وفا قصد دارد از این پس در جلسات هیات اجرایی شرکت نکند.

وی در این زمینه گفت: در جلسه پیشین هیات اجرایی خسروی وفا اعلام کرده بود که دیگر در جلسات هیات اجرایی و کلا کمیته ملی المپیک شرکت نمی کند؛ البته خود من در آن جلسه کمی دیر رسیدم اما قیافه خسروی وفا را خیلی ناراحت دیدم.