تحلیل دولت از مشکلات کشور درست است/ لایحه بودجه کمی خوشبینانه است

به گزارش خبرگزاری مهر در قم، دکتر علی لاریجانی، شامگاه یکشنبه در نشست تلویزیونی که از شبکه قم به صورت مستقیم پخش میشد در سخنانی به برخی از پروژههای ملی و استانی اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژهها میتواند برای آینده قم تاثیرات خوبی به جا بگذارد.
وی به احداث راه آهن سریع السیر قم، تهران مشهد و راه آهن اصفهان به قم اشاره کرد و افزود: احداث این راه ریلی پروژه مهمی است که چینیها هم از مشارکت برای ساخت آن استقبال کردند که این امر تاثیرات خوبی برای امور زائران و رفت و آمدهای تجاری به همراه دارد.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: برنامههای دیگری برای امور راه آهن وجود دارد که البته هنوز کارهای مطالعاتی آن جدی نشده و زمینه ورود فاینانس در آنها وجود دارد که بخش خصوصی و دولتی میتوانند در این عرصه وارد عمل شوند.
وی عنوان کرد: دولت مقدار ریالی که باید برای اینگونه پروژهها بگذارد ندارد، چون ۷ و نیم درصد ریالش را باید پرداخت کند که این امکان وجود نداشت و البته این مشکل در اصلاح بودجه حل شد و دولت میتواند از سهم صندوق توسعه ملی که بالای 20 درصد بود برای فاینانس استفاده کند و بخش خصوصی نیز اگر آورده ۱۵ درصدی داشته باشد میتواند از فاینانس چین استفاده کند.
لاریجانی عنوان کرد: ما در چین منابعی داریم که دو بخش است، یک بخش اعتبارات و منابعی است که در بانکی در چین قرار دارد و دائما در حال استفاده از آن هستیم و خریدها از این طریق صورت میگیرد و بخش دوم نیز منابعی داریم که اضافه بر این بوده و این منابع جنبه اعتباری برای فاینانسها دارد.
فضاساری ها در خصوص توافقنامه ژنو پاسخ خاص خود را دارد اما نباید روی مسیر تاثیر بگذارد
وی در ادامه در خصوص توافقنامه ژنو گفت: این توافقنامه از نظر بینالمللی به طور طبیعی شرایط و فضا را آرامتر کرده و به همین دلیل جیغ و فریادهای رژیم صهیونیستی بلند شده است زیرا این رژیم دوست داشته ایران همواره در منطقه داغ قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: توافقنامه ژنو امیدواری را برای بهبود شرایط اقتصادی در داخل کشور فراهم کرده است و این موضوع جنبه روانی داشته و فضا را برای رونق اقتصادی در داخل کشور که رهبری در سالهای اخیر بارها بر آن تاکید داشتهاند به وجود آورده است.
لاریجانی تاکید کرد: خواسته ایران از توافقنامه ژنو حفظ تکنولوژی هستهای صلحآمیز و تغییر رفتار زورگویانه غربیها در تحریمها است و منازعاتی که در داخل کشور در خصوص محتوای توافقنامه وجود دارد بحثهای تکنیکی است اما مهم این است که ما چگونه میتوانیم به گام بعدی برسیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید در 6 ماه آینده تمام هوش و حواس ما در این مورد صرف شود که چگونه کارهای نهایی از نظر فنی صورت گیرد که هم خواسته مردم ایران در بهره مندی از تکنولوژی هستهای حفظ شود و هم از تحریمها جدا شوند.
لاریجانی در پاسخ به سئوالی در خصوص دلایل فرافکنی رسانههای آمریکایی و تاکید بر ادامه تحریمها خاطرنشان کرد: در این خصوص دلایل متفاوتی وجود دارد یکی از آنها مربوط به مسئولان آمریکایی است که گاهی به نوعی سخن میگویند که بیشتر بیوجودی خود را نشان میدهند و یکی دیگر از دلایل رسانههای آمریکایی مبنی بر تشدید تحریمها لابیهای صهیونیستی است تلاش می کنند فضا را غبارآلود کنند و بخشی از این موضوع هم مربوط به مخالفینی است که در آمریکا وجود دارند.
وی خاطرنشان کرد: این فضاسازیهای هر کدام پاسخ خاص خود را دارد اما نباید بر روی مسیر تاثیر بگذارد البته اگر وحدت در این زمینه وجود نداشته باشد دچار آسیب میشویم در عین حال اگر حریف احساس کند ما خیلی نیاز به مذاکره و رفع تحریمها داریم گرانفروشی میکند اما اگر وضعیت اقتصادی داخل را تا آنجا که میتوانیم بهبود ببخشیم قطعا در مذاکرات دست پیش داریم.
رویکرد دولت برای حل مسائل اقتصادی صحیح به نظر میرسد
وی در خصوص عملکرد دولت یازدهم در ۴ ماه گذشته گفت: در کل مسیر حرکت دولت مثبت است و در هر حال هر کس که کار اجرایی میکند با افت و خیزهایی مواجه است.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: تحلیل دولت از مشکلات کشور درست است و رویکرد دولت برای حل مسائل اقتصادی صحیح به نظر میرسد که همین لایحه بودجه نشان میدهد که دولت اشکال کار را درست فهمیده و تلاش میکند آنها را برطرف کند.
وی ابراز داشت: به نظر من مسیر حرکت دولت در کل مسیر عقلایی است و توانسته درد را درست تشخیص دهد و برای درمان آن تلاش میکند.
سلوک بین المللی دولت شرایط را آرام کرده است
لاریجانی در خصوص فعالیتهای بین المللی دولت نیز عنوان کرد: رفتار و نوع سلوک دولت در عرصه جهانی نیز به سمتی بوده که شرایط را آرامتر کرده است و در داخل نیز آرامشی احساس میشود و مردم امیدوار به حل مسائل هستند.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگیهای دولت یازدهم قانون مداری آن است و همین که لایجه بودجه را سر موقع دادهاند امر خوبی است و در کل تربیت امور دیوانی کشور باید بر اساس قانون باشد.
بودجه سال آینده کمی خوشبینانه است
رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص لایجه بودجه سال آینده نیز بیان داشت: کل بودجه در سال آینده 190 هزار میلیارد تومان است که این رقم البته کمی خوشبینانه است اما قابل تحمل به نظر میرسد.
وی اضافه کرد: بودجه امسال که دولت قبلی ارائه کرد، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که البته بخشی از آن تامین نشد و به تعدیل خورد و متمم بودجه آمد و با این وجود تخصیصهای فعلی نیز کفاف نمیدهد.
تخصیص بودجه عمرانی به پروژههای نیمه تمام کاری عقلایی است
لاریجانی با بیان اینکه ممکن است در لایجه بودجه سال آینده برخی نواقص وجود داشته و کمی نیز خوشبینانه باشد افزود: یکی از کارهای خوبی که دولت در بودجه سال آینده به دنبال آن میباشد این است که به جای اینکه پروزههای جدیدی را شروع کند، برای تکمیل ۲۹۰ پروژه فعلی در کشور، اولویت قرار داد تا هر چه زودتر به نتیجه برسد که این امر کاری عقلایی است.
وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال آینده به جای اینکه بخواهد ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه بخش عمرانی را بین همه کشور تقسیم کند، آن را برای تکمیل پروژهها نیمه تمام موجود اختصاص داده که البته این امر ممکن است توازن توسعه کشور را تحت الشعاع قرار دهد و ممکن است برخی از استانها پروژههای بیشتری داشته و برخی دیگر نیز پروژههای اندکی داشته باشند.
باید به توسعه متوازن کشور هم توجه داشته باشیم
نماینده مردم قم در خانه ملت، با تاکید بر اینکه غیر از منابعی که برای پروژههای نیمه تمام در کشور داریم باید به توسعه متوازن نیز توجه داشته باشیم افزود: در این راستا میتوان برای برخی از مناطق محروم کشورهای پروژههای عمرانی در زمینه گاز رسانی و خدمات دهی در نظر گرفت که این کار باید انجام شود.
لاریجانی همچنین با اشاره به گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهور عنوان داشت: آقای رئیس جمهور در این گزارش خود توضیح دادند که هم اکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور وجود دارد که با احتساب نرخ تورم موجود، این پروژهها ۲۰ سال دیگر به اتمام میرسد.
رئیس قوه مقننه، بیان داشت: به عنوان مثال بیمارستانی که امروز نیمه کاره است، ۲۰ سال آینده به نتیجه میرسد که در زمان بهره برداری نیز کلنگی به شمار میورد که راه حل این مشکل آن است که باید از مردم و بخش خصوصی کمک بگیریم، چرا که امروز نقدینگی خوبی در اختیار مردم است.
اوراق مشارکت با اوضاع تورمی کشور، مورد استقبال مردم قرار نمیگیرد
وی افزود: اوراق مشارکت با اوضاع تورمی موجود، مورد استقبال مردم قرار نمیگیرد که البته در لایجه بودجه سال آینده نیز، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مشارکت گذاشتهاند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرد: دولت میتواند برای حل این مشکل با بخشهای خصوصی قرار داد ببندد و تسهیلاتی در اختیار آنها قرار دهد تا پروژههای نیمه کاره به اتمام برسد و این موضوع میتواند به توازن توسعه کشور کمک کند که البته باید سازو کار اجرایی آن را در این زمینه آماده کرد.
لاریجانی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژههای عمرانی استان قم، به سامان رسیدن انتقال آب از سرشاخههای دز اشاره کرد و اظهار داشت: انتقال آب شیرین به قم در شرایط خوبی به نتیجه رسید که توانستیم در زمانی که قم با کم آبی مواجه بود با اجرایی شدن این پروژه بخشی از این مشکل حل شود.
مشکل انتقال آب قم از گردنه خود عبور کرده است
وی با بیان اینکه مشکل انتقال آب به قم از گردنه خود عبور کرده است عنوان کرد: اصل پروژه انتقال آب به قم انجام شده که در مرحله نهایی باید سد کوچه ری تمکیل شود که البته این موضوع با مشکل منطقهای مواجه شده و باید سرمایه گذاری اندکی صورت گیرد تا مشکل آن حل شود که امیدواریم تا آخر امسال با تکمیل این سد مشکل به طور کامل برطرف شود.
تاکید بر حمایت دستگاهها از احداث فرودگاه قم
رئیس قوه مقننه، در خصوص روند ساخت فرودگاه قم نیز ابراز داشت: دولت بودجهای برای احداث فرودگاه در قم نداشت که با ورود بخش خصوصی این کار آغاز شد که البته سایر بخشهای دولتی باید برای به ثمر رسیدن آن حمایت و تلاش کنند.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما مشکل بروکراسی برای سرمایه گذاری وجود دارد و سرمایه گذاری که میخواهد وارد عمل شود باید کفشی آهنین به پا کند و زمان ۳۰۰ روزه میخواهد تا بتواند موافقت نامههای بخشهای مختلف را دریافت کند که این مدت در سایر کشورها حداکثر یک ماه است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، افزود: در مجلس شورای اسلامی قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری به تصویب رسید تا راه را برای ورود سرمایه گذاران باز کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر ساخت فرودگاه قم از زمان خود عقب است، افزود: امیدواریم در آینده این پروژه به نتیجه برسد و مدیران استان نیز باید به تسریع انجام این پروژه کمک کنند که این پروژه تاثیر بسیاری برای آبادانی و ورود بیشتر زائران به قم دارد.
رئیس قوه مقننه، تصریح کرد: افراد بسیاری در کشورهای اسلامی وجود دارند که آماده سرمایه گذاری در قم هستند که البته یکی از زمینههای ورود این افراد احداث فرودگاه است.
بودجه خوبی برای مونوریل در لایجه بودجه سال آینده دیده نشده است
لاریجانی، به اجرای پروژه مونوریل در قم اشاره کرد و ابراز داشت: قسمت اعظم کار برای مونوریل انجام شده است که البته در لایحه بودجه سال آینده بودجه کافی برای اتمام آن در نظر گرفته نشده که باید فکری برای آن کرد.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از ظرفیتهای قم باید با نگاه ملی دیده شود افزود: در خصوص اجرای پروژه بلوار پیامبر اعظم (ص) نیازی به کمک دولت نداریم و با تکیه بر فکر و ابتکارات خود میتوانیم آن را به سرانجام برسانیم و این پروژه میتواند برای بخشهای دیگر درآمدزا باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح حرم تا حرم بیش از ۱۷ سال بر زمین مانده بود افزود: به شهردار قبلی قم گفتیم اگر بخواهد منتظر ورود دولت باشد به جایی نخواهد رسید که به دنبال آن ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شد که همین امر موجب برطرف شدن مشکلات زیادی که بر سر راه اجرای این طرح بود شد.
یاد بگیریم کشور را ارزان اداره کنیم
وی با بیان اینکه باید یاد بگیریم که کشور را با هزینه کم اداره کنیم چرا که دولت بودجه زیادی ندارد، افزود: باید کشور را ارزان اداره کرد و از ابتکارات و کارآفرینی در این زمینه استفاده کنیم و این پروژه برای عمران و آبادانی قم بسیار موثر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه با بیان اینکه بافت فرسوده قم حیات مجدد پیدا نکرده و در اکثر شهرها نیز این گونه است ابراز داشت: اصل تئوری مسکن مهر که هدف آن این بود که زمین را از بورس خارج کند کار اشتباهی نبود اما این طرح بسیار گسترده شد و همین امر فشار زیادی به سیستم بانکی آورد و نابسامانیهایی در عمل بوجود آمد.
لاریجانی، اضافه کرد: طرح مسکن مهر در استان قم به شکلهای متفاوتی با مشکل روبه رو شد که در برخی از مواقع تعاونیها خوب کار نکردند و با سوء مدیریت به مشکل برخوردند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، گفت: در طی اجرای طرح مسکن مهر، مسائل پیچیدهای بوجود آمد و به خاطر تورم هزینه ساختمان سازی بالا رفت و با مبلغ اولیه قابل اتمام نبود و امروز دولت تصمیم درستی گرفته که کار نیمه تمام در این زمینه را به اتمام برساند.
نظر شما