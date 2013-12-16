ترخیص محموله های مخابراتی خارج از نوبت/ تفاهم وزارت ارتباطات با مخابرات

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی اظهار داشت: با شرکت مخابرات ایران تفاهم انجام شده تا خارج از نوبت محموله های مخابراتی و تجهیزات موردنیاز از گمرک ترخیص و مشکلات فعلی نبود تجهیزات و عدم توسعه حل شود.

وی این اقدام وزارت ارتباطات را در جهت رفع مشکل ارتباط رسانی شهرک های تازه تاسیس و ارائه امکانات ارتباطی به این مناطق عنوان کرد.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه وزارت ارتباطات تمامی شرکت های مخابراتی برای ترخیص کالاهای خود از گمرک باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز دریافت کنند که بیش از 4 ماه است بالغ بر 100 میلیارد تومان تجهیزات مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل بدهی این شرکت به وزارت ارتباطات در گمرک مانده و مجوز ترخیص ندارد.

برای هم کدسازی، نرخ ها باید معقول افزایش یابد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت با بیان اینکه نمی خواهیم از جیب مردم ضعف مدیریت خود را بپوشانیم ادامه داد: تا جایی که می توانیم مانع این می شویم که تعرفه های مختلف افزایش یابد تا به مردم فشار نیاید.

واعظی در مورد هم کدسازی تلفن ثابت در استانهای کشور گفت: ما دوست داریم این پروژه انجام شود اما اختلاف نظر بین مخابرات و دولت برای تغییر تعرفه وجود دارد؛ به این معنی که ما در وزارتخانه اعتقاد داریم که رقم پیشنهادی مخابرات برای هزینه این طرح بالا است و به مردم فشار می آید؛ چرا که هم کدسازی شهرستانها در زندگی برخی تاثیر ندارد اما با افزایش تعرفه، مردم مجبور می شوند هزینه بیشتری بپردازند؛ براین اساس باید سازوکاری انجام شود که هم کدسازی صورت گیرد اما تعرفه ها معقول افزایش یابد.

به گزارش مهر، طرح یکسان سازی کدهای شهرستانها در استانهای مختلف از مردادماه امسال و به دلیل افزایش تعرفه مکالمات که از سوی شرکت مخابرات ایران اعلام شده بود متوقف شده است.

مخابرات در 3 استان تهران، البرز و قم این طرح را اجرا کرده است.