همایش وقف و رسانه در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر حسینی اراکی ظهر دوشنبه و در نشستی خبری، به نزدیکی هفته وقف اشاره کرد و گفت: این هفته از 27 صفر آغاز خواهد شد و به همین مناسبت برنامه های مختلفی نیز طراحی شده است.

وی برگزاری همایش وقف و رسانه در استان را یکی از برنامه های اصلی اداره اوقاف در هفته ذکر شده عنوان کرد و گفت: این برنامه به عنوان دومین همایش وقف و رسانه در استان برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری آن هم ایجاد زمینه و آمادگی لازم در رسانه های مختلف جهت استفاده از ظرفیت های رسانه ای در راستای استفاده درست از این سنت حسنه است.

حجت الاسلام حسینی اراکی شعار این همایش را وقف، رسانه و حماسه اقتصادی عنوان کرد و افزود: در این همایش از خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال در حوزه وقف و بقاع متبرکه تجلیل به عمل خواهد آمد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کرمانشاه در ادامه به ارائه عملکرد رسانه ای این اداره کل در 9 ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 300 خبر در خصوص اوقاف و برنامه های آن در خبرگزاریها، سایتها و مطبوعات استان درج شده است.

حسینی اراکی افزود: در این مدت همچنین یک هزار و 750 دقیقه برنامه در سیمای استانی زاگرس نیز به نمایش درآمده است.

وی همچنین با بیان اینکه پرداختن به سنت حسنه وقف از گذشته های دور در کشور ما وجود داشته است، گفت: به جرات می توان گفت که این سنت در طول تاریخ به گونه ای تمدن ایرانی را شکل داده و ایرانیان در مقاطع مختلف و به فراخور شرایط خود نسبت به آن اقدام کرده اند و میراث جاودانی را از خود به یادگار گذاشته اند.