امکانات و خدمات مناسب در روستا بانقلان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر دوشنبه در بازدید از روستای بانقلان شهر ایلام اظهار داشت: روستاهای استان ایلام از جمله روستای بانقلان دارای ظرفیتهای بسیار خوی برای توسعه استان است.

وی بیان داشت: باید امکانات و خدمات بیشتری به روستاهای استان از جمله روستای بانقلان ارائه شود.

این مسئول بیان داشت: بعضی زیرساختهای لازم برای توسعه روستای بانقلان مهیا شده و این روستا تا رسیدن به حد مطلوب هنوز فاصله دارد.

وی افزود: توسعه روستای بانقلان با مشارکت مردم و مسئولان باید انجام گیرد تا مردم روستا از خدمات دولت بهره مند شوند.

مروارید اظهار داشت: باید در روستا اقدامات زیربنایی مثل جدول گذاری، خیابان بندی، آسفالت و..انجام گیرد تا این روستا آباد و زیبا شود.