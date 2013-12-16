استقلال در امتیازگیری خوب عمل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، با توجه به کادرفنی و بازیکنان باتجربه‌ای که استقلال دارد این تیم از نظر کسب نتیجه خوب عمل کرده اما از نظر نوع بازی هنوز ضعف‌هایی دارد که باید آن را برطرف کرده تا بتواند از قهرمانی خود دفاع کند.

وی در ادامه گفت: من امیدوارم مشکلات مالی استقلال هم حل و فصل شود تا تاثیری روی امتیاز‌گیری تیم نداشته باشد استقلال با رفع مشکلات مالی‌اش قطعاً خیلی بهتر می‌تواند در ادامه لیگ ظاهر شود.

وی نقطه‌ قوت حال حاضر استقلال را تجربه بالای کادر فنی و بازیکنانش دانست و گفت: در چند بازی اخیر تجربه بالای کادر فنی و بازیکنان ملی‌پوش و بین‌المللی استقلال خیلی به این تیم کمک کرده تا استقلال بتواند در بازی‌ها به پیروزی برسد.

نامجو مطلق در ارتباط با بازی استقلال مقابل صبا گفت:‌ صبا تیم جوانی است و اگر چه شرایط خوبی در جدول ندارد اما قطعا مقابل استقلال انتحاری بازی می‌کند تا در قم امتیاز بگیرد. با این حال من معتقدم استقلال می‌تواند این تیم را شکست دهد تا در کورس قهرمانی باقی بماند.