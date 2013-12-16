به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر آماده می کند ظهر امروز دوشنبه تمریناتش را در محل آکادمی ملی المپیک زیر نظر کادر فنی پیگیری کرد. این تمرین همزمان با تمرین بازیکنان تیم دسته اولی پارسه صورت گرفت که طی آن محمد پروین دقایقی با امیر قلعه نویی گفتگو کرد. ضمن اینکه احمد مومن زاده نیز با آبی پوشان گفتگوهایی داشت.

در این تمرین بازیکنانی چون پژمان منتظری، پژمان نوری، سیاوش اکبرپور، ساموئل ، خسرو حیدری و .. غایب بودند. ضمن اینکه کریم بوستانی نیز به علت درگذشت خواهرش به اهواز رفته و در تمرین غایب بود. در مقابل میرشاد ماجدی که به تایلند رفته بود به ایران برگشت. در تمرین امروز بازیکنان به شوخی و خنده با سرپرست آبی پوشان پرداختند و به او گفتند زمانی که نبودی تیم آرامش بیشتری داشت! بازیکنان استقبال خوبی از ماجدی کردند.

با توجه به برگزاری تمرین صبح در محل آکادمی ملی المپیک که به کارهای بدنسازی اختصاص داشت، با تشخیص کادر فنی تمرین عصر تعطیل شد.