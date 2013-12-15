به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی در نشست خبری خود که امروز یکشنبه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد در آغاز پاسخ به پرسش های نمایندگان رسانه ها با تاکید بر اینکه هنوز تفکیک ریز رقم ها بین ورزش قهرمانی و همگانی خیلی دقیق اتفاق نیفتاده، اظهار داشت: به همین دلیل فعلا نمی توان در مورد کاهش بودجه ورزش همگانی صحبتی کرد اگر هم چنین موضوعی باشد در قالب موافقتنامه قابل اصلاح است.

وی در پاسخ به پرسشی که در مورد فروش اماکن ورزشی و مورد توجه قرار دادن بخش های خصوصی در این زمینه مطرح شد، خاطرنشان کرد: طبق احکامی که تصویب شده و به عنوان قابل درآمده است می توان یک باشگاه فرسوده را به شرایطی که قابلیت های احسنت را داشته باشد تبدیل کرد طوری که قابلیت های استفاده از آن ایجاد شود در کل چنین احکامی را مثبت می بینیم. برای تصویب آنها رایزنی های زیادی شد و در کل به نفع وزارتخانه است.

"پیش از این طرحی بود که بر اساس آن برخی سالن ها به پیمانکاران اجاره داده می شد اما به نظر می رسد این طرح خیلی موفق نبوده است حالا که قصد دارید از میان 3 هزار و 200 پروژه نیمه کاره برخی ها را به نهادها و بخش های خصوصی واگذار کنید آیا مدیریتی در نظر گرفته اید"؟

وی در پاسخ به این سئوال گفت وقتی پروژه ای به صورت نیمه تمام است و به نهادی واگذار می شود با هزینه همان نهاد تکمیل شده و به عنوان سرانه ورزش استان مربوطه و در حل سرانه ورزش کشور مورد استفاده قرار می گیرد هنوز هم تعداد پروژه هایی که قصد داریم آنها را واگذار کنیم مشخص نیست.

هاشمی در مورد بودجه پیش بینی شده برای آماده سازی تیم های اعزامی به بازیهای آسیایی 2014 خاطرنشان کرد: در سال جاری مراحل آماده سازی باید انجام شود طبق رایزنی هایی که انجام شده معاون اول رئیس جمهور برای تخصیص بودجه لازم در این زمینه به وزیر ورزش قول های خوبی داده است. همانطور که گفتم امکانات و اعتبارات جاری ما 21 درصد رشد داشته که البته کافی نیست.

وی ادامه داد: به نظر من فدراسیونها به عنوان متولی هر رشته و نهادهای عمومی غیر دولتی نباید اتکایشان در مورد بودجه فقط به وزارتخانه باشد هر کس که رئیس فدراسیون است باید توانایی جذب منابع مالی دیگر غیر از وزارتخانه را داشته باشد. هستند روسایی که یک پنجم بودجه مورد نظر خود را از وزارتخانه می گیرند و بخش باقیمانده را از طریق اسپانسرها جذب می کنند ضمن اینکه در این مورد و در شرایط خاص از کمک های صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی هم استفاده می کنیم. همچنین می توان از نهاد ریاست جمهوری هم کمک گرفت.

معاون توسعه و منابع پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در بودجه وزارت ورزش دو ردیف بودجه ای مجزا تعریف شده تصریح کرد: یکی از این ردیف ها متعلق به کمیته ملی المپیک و برابر با 23 میلیارد تومان است و دیگری مربوط به آماده سازی تیم ها می شود که معادل 21 میلیارد تومان است.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که در بودجه سال 93 برای دو تیم پرسپولیس و استقلال آیا بودجه ای پیش بینی شده است؟ تاکید کرد: در این زمینه وزارتخانه طی دو سال گذشته سابقه ای برای کمک نداشته چون با ممنوعیت مواجه بوده است اگر هم فدراسیون خودش در این زمینه کمک و مدیریت کرده بحث جداست. این که مسیر آینده چگونه پیش می رود به سیاستهای گودرزی بستگی دارد در حال حاضر هم یک تیم از مسیر سازمان خصوصی سازی در قالب کارگروهی با مدیریت گودرزی این موضوع را پیگیری می کند. در کل اینکه وزارتخانه پولی به این دو تیم نمی دهد.

هاشمی در مورد بودجه ای که از طرف وزارت ورزش و جوانان در اختیار فدراسیونها قرار داده توضیح داد و تاکید کرد: فدراسیونها باید این توان را داشته باشند که خودشان منابع مالی لازم را جذب کنند شاید در آینده یکی از شرایط حضور افراد در فدراسیونها به عنوان رئیس داشتن همین توانایی باشد. در کل تا به امروز در دو مرحله حدود 30 میلیارد تومان میان 47 فدراسیون توزیع شده است. حدود 10 میلیارد تومان نیز طی یک ماه گذشته به صورت موردی پرداخت شد. تا پایان سال نیز یک مرحله پرداخت دیگر به اندازه 10 تا 15 میلیارد تومان خواهیم داشت البته این رقم شاید به اندازه تامین نیاز فدراسیونها باشد و شاید هم نباشد.

معاون توسعه و منابع پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: در تمام فدراسیونها به دلیل وجود خزانه دارها باید بودجه و منابع جذب شده مسیر قانونی را طی کرده باشد دستوری که داده شده این است که تمام فدراسیونها مجددا مورد حسابرسی قرار بگیرند تا این گونه از دخل و خرج آنها اطلاع داشته باشیم این یکی از راههای شفاف سازی است. در همین زمینه تیمی در حوزه معاونت توسعه و منابع پشتیبانی مهیا کرده ایم.

وی در مورد یک درصد بودجه ای که پیش از این از طرف برخی دستگاههای اجرایی در حوزه ورزش هزینه می شد گفت: تا سال 90 این ردیف بودجه را در بودجه کل کشور داشتیم که براساس آن دستگاهها مجاز بودند یک درصد از بودجه خود را در بخش ورزش هزینه کنند. اما از سال 92 این اتفاق نیافتد و اگر هم افتاد در ردیف بودجه متفرقه قرار گرفت. البته ما برای سال 93تلاش کردیم که باز هم یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه قرار بگیرد. البته چنین نشد اما مبلغ 30 میلیارد تومان در ردیف متفرقه تصویب شد.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان در مورد بودجه پیش بینی شده برای تجلیل از قهرمانان گفت: حوزه معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی با هماهنگی وزیر ورزش برنامه ای در این زمینه تدارک دیده که در صورتی که جدی شود پیش بینی لازم برای تامین اعتبارات از محل بودجه وزارت یا کمکهای دولتی می شود.

هاشمی در مورد مشکل پخش تلویزیونی که جذب اسپانسر توسط فدراسیونها را تحت الشعاع قرار می دهد یاد آور شد: وزارتخانه هنوز قانون مدونی که بتواند موضوعات قانونی را ببیند و راهکارها را دنبال کند ندارد خیلی از اقدامات از جمله گرفتن حق و حقوق و شان خود را نمی تواند بگیرد یکی از کارهای مهم گودرزی تدوین قانون ورزش و جوانان است. تشکیل ساختار را هم به ما سپردند بنابراین باید ساختار وزارتخانه را متناسب با اختیاراتش تدوین کنیم.

وی ادامه داد: فدراسیونها باید توانایی جذب اسپانسر را داشته باشند اینها سیاست‌های آینده وزارت خانه است باید از انجمن حسابرسان خبره دعوت کنیم تا تیم های مالی قوی بیایند و دخل و خرج فدراسیونها را بررسی کنند.

هاشمی در مورد شرایط واگذاری ورزشگاه نقش جهان گفت: این ورزشگاه جزء پروژه های زیر 50 درصد نیست چون پیشرفتی بالای 70 درصد داشته است این ورزشگاه مشکل معارضین املاک دارد و حدود 400 هکتار مشکل ملکی دارد. تیم حقوقی وزارتخانه در حال کار روی آن است اما برنامه ای برای واگذاری آن به بخش خصوصی نداریم مگر اینکه کل آن به فروش برسد.

هاشمی با تاکید بر اینکه ساختار وزارت ورزش و جوانان هنوز اصلاح نشده گفت: پیش نویس ساختار مورد نظر نهایی شده و تا یک ماه آینده برای سازمان مدیریت ارسال می گردد.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان در مورد تاثیر به نتیجه رسیدن برای گرفتن اعتبار 500 میلیون یورویی از بانکهای چینی گفت: اگر 500 میلیون یورو را بگیریم با توجه به منابعی که هست در تلاش هستیم این مسیر چه از طریق بانک داخلی چه خارجی طی شود. باید توجیهاتی باشد که بانک داخلی بپذیرد پروژه های بزرگ را لیست کنیم. بنابراین پروژه های 5 هزار نفر به بالا در لیست ما قرار گرفت. اگر این منابع وارد شود می توانیم سایر پروژه ها را اجرا کنیم و تعادل استانی داشته باشیم.