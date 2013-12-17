مناظره «بررسی حوادث اربعین» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حجت الاسلام محمدهادی یوسفی غروی عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیه و دکتر محمد الله اکبری مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) سخنرانی خواهند نمود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا مطهری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دبیری علمی این مناظره را برعهده دارند.



مناظره علمی «بررسی حوادث اربعین (با تأکید بر مباحث روانشناسانه)» امروز 26 آذرماه از ساعت 15 الی 17 در سالن شهید عارف حسینیِ مدرسه عالی امام خمینی(ره) واقع در میدان جهاد برگزار می شود.



این نشست با همکاری انجمن تاریخ پژوهان، گروه تاریخ مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) و پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) برگزار می گردد.



