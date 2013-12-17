پایان 70 درصد از فیلمبرداری "خانوم"

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم دو هفته پیش در تهران کلید خورد و تا کنون 70 درصد آن جلوی دوربین تورج اصلانی رفته است .

تینا پاکروان پیش از این در سمت مدیر تولید، بازیگر، مجری طرح و .. در سینما فعالیت داشته و آخرین فیلم کوتاه او با نام "اینجا شهر من بود" در بیست و دو جشنواره جهانی شرکت و هفت جایزه را از آن خود کرد ."خانوم" روایت سه زن، سه نقطه تهران، از شمال تا جنوب است.

از جمله عوامل این فیلم سینمایی می توان به فیلمنامه نویس و کارگردان: تینا پاکروان، مدیر تولید: مهدی چراغی،دستيار كارگردان و برنامه ریز: سامان خادم، دستیار دوم کارگردان: کریم امینی، منشی صحنه: سحر عقیقی، مدير فيلم‌برداری: تورج اصلانی، فیلمبردار :حسن اصلانی، آهنگساز: کارن همایون‌فر، آیدا اورنگ مشاور رسانه‌ای اشاره کرد.

امین حیایی، شقایق فراهانی، سیامک انصاری، اشکان خطیبی، اندیشه فولادوند، پانته‌آ پناهی‌ها، نقی سیف جمالی، حمیرا اعظمی، سوگل خالقی، مجتبی طهماسبی بازیگران خردسال: کیمیا حسینی، مانی مصلحی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.