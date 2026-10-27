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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

پالایشگاه گاز فجر جم آماده تولید پایدار گاز در زمستان شد

پالایشگاه گاز فجر جم آماده تولید پایدار گاز در زمستان شد

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم، از پایان تعمیرات اساسی این پالایشگاه با ثبت ۱۴۰ روز فعالیت باهدف آمادگی کامل برای تولید پایدار گاز در زمستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید خدری درباره تعمیرات اساسی پالایشگاه گاز فجر جم پس از ۱۴۰ روز فعالیت گفت: این عملیات با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و فراهم‌سازی شرایط برای تولید حداکثری و پایدار گاز در ماه‌های سرد سال انجام شده است.

وی با اشاره حجم فعالیت‌های انجام‌شده در عملیات تعمیرات اساسی بیان کرد: درمجموع، نزدیک به ۳۴۰ هزار نفرساعت کار در پروژه تعمیرات اساسی این شرکت ثبت شده است. در این عملیات، پنج ردیف شیرین‌سازی، ۶ دستگاه بویلر، دو دستگاه زباله‌سوز و مجموعه‌ای از تجهیزات و واحدهای جانبی تحت تعمیرات اساسی قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم افزود: فعالیت‌های بازرسی، تعمیر، بازسازی و نوسازی تجهیزات در حوزه‌های مختلف پالایشگاه، ازجمله واحدهای فرایندی شیرین‌سازی و نم‌زدایی، ماشین‌آلات دوار شامل توربوکمپرسورها و پمپ‌ها، تجهیزات برقی، سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق انجام شد. همچنین تعمیرات واحدهای پشتیبانی فرآیند اصلی از سیستم‌های هوای ابزار دقیق و نیتروژن، مشعل و شبکه تخلیه، دربرنامه تعمیرات قرار داشت.

تعمیرات اساسی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی

خدری ادامه داد: در ۶ ماه نخست سال، تعمیرات اساسی ‌ده‌ها دستگاه از انواع تجهیزات ثابت به‌ پایان رسید و اقدام‌هایی ازجمله سندبلاست، رنگ‌آمیزی و عایق‌کاری نیز هم‌زمان با فعالیت‌های تعمیراتی اجرا شد. افزون براین تعمیر، بازسازی و آماده‌سازی صدها شیرآلات صنعتی و انجام آزمون‌ها و تست‌های فنی با بهره‌گیری از امکانات داخلی و توانمندی سرمایه انسانی متخصص شرکت انجام شده است.

وی با تأکید بر نقش تعمیرات اساسی در پایداری تولید گاز تصریح کرد: این اقدام‌ها با هدف کاهش احتمال توقف‌های ناخواسته، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و فراهم کردن ظرفیت لازم برای دریافت و پالایش حداکثری خوراک گاز انجام شده است. آمادگی واحدهای شیرین‌سازی و سرمایش نیز پس از انجام کنترل‌ها، بازرسی‌ها و دریافت تأییدهای لازم، برای بهره‌برداری دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم با اشاره به ضرورت آمادگی پالایشگاه برای ماه‌های سرد سال گفت: استمرار تولید حداکثری و بدون وقفه، افزون بر اجرای تعمیرات اساسی به مدیریت صحیح فرایندهای تصفیه حداکثری خوراک دریافتی از منابع بالادستی و پایش مستمر و برخط شاخص‌های کلیدی تولید وابسته است. برهمین اساس، برنامه‌ریزی دقیق، تأمین به‌موقع منابع و هماهنگی میان واحدهای مختلف برای تحقق اهداف تولید در دستور کار قرار دارد.

تلاش برای تولید حداکثری گاز در زمستان

خدری با بیان اینکه انتظار می‌رود با تکمیل تعمیرات و آمادگی واحدهای پالایشگاهی، تولید گاز در ماه‌های سرد سال مطابق تعهدات تولید و بدون وقفه به شبکه سراسری تزریق شود، افزود: بهره‌گیری از تجربه کارکنان و توان تخصصی نیروهای داخلی نیز از عوامل مؤثر در تحقق این هدف است.

وی از ثبت بیش از ۸۳ هزار نفرساعت آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ‌اس‌ئی) در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: تعمیرات اساسی واحدهای پالایشگاهی با اجرای الزام‌های ایمنی و نظارت مستمر بر فعالیت‌های عملیاتی، بدون حادثه پایان یافت.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم با تشریح اقدام‌های انجام‌شده در حوزه اچ‌اس‌ئی تصریح کرد: حضور مستمر مأموران اچ‌اس‌ئی در محل انجام کار، پایش شرایط محیطی، کنترل تجهیزات حفاظت فردی و بررسی مجوزهای کار از اقدام‌هایی بود که با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی و حفظ ایمنی کارکنان و نیروهای پیمانکاری اجرا شد.

خدری برگزاری نشست‌های روزانه پیش از آغاز تعمیرات اساسی توسط سرپرستان را از اقدام‌های مهم در این زمینه دانست و افزود: این نشست‌ها با هدف بررسی خطرهای احتمالی فعالیت‌های روزانه، آگاه‌سازی کارگران و تأکید بر رعایت دستورعمل‌های ایمنی انجام شد.

وی تأکید کرد: رعایت الزام‌های اچ‌اس‌ئی از اولویت‌های اصلی شرکت گاز پالایش فجر جم است و این رویکرد در ادامه فعالیت‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6991681
طیبه بیات

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