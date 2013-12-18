"دریا" دسترسی رایگان به نیم میلیون کتاب و پایان نامه را فراهم کرد

سیامک جدیدی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با راه اندازی کتابخانه دیجیتالی "دریا" اقدام به ایجاد متن دیجیتالی بیش از نیم میلیون کتاب و پایان نامه لاتین کردیم.

وی با اشاره به حوزه‌های این کتابخانه یادآور شد: کتاب‌های این کتابخانه در حوزه‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و پزشکی است.

جدیدی به بیان مزایای این کتابخانه دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: این کتابخانه قابلیت جستجوی موضوعی، متن کامل، نام مولف، ناشر، سال نشریه، ISBN و تعداد صفحات را دارد.

مجری طرح با تاکید بر اینکه این کتابخانه از قالب‌های PDF، Inf،DOC، CHM و DjVu پشتیبانی می‌کند، خاطر نشان کرد: طراحی این کتابخانه به صورت مستقل از سیستم عامل و با قابلیت نصب بر روی انواع سیستم‌های عامل Open BSD،ویندوز، لینوکس و Free BSD است.

وی با تاکید بر اینکه این کتابخانه در شرایط تحریمی حاضر می‌تواند نیازهای کشور را رفع کند، ادامه داد: برای توسعه این کتابخانه خط تولید دیجیتال راه اندازی کردیم که این امر موجب شده است تا ضریب نفوذ در کتابخانه دیجیتالی 5 هزار پایان نامه و کتاب لاتین در هفته برسد.

مجری طرح از دسترسی رایگان به این کتابخانه به مناسبت هفته پژوهش خبر داد و افزود: به مناسبت هفته پژوهش اقدام به دسترسی رایگان برای انجمن‌های علمی و محققان پژوهشگران کردیم و این خدمات نیز 2 هفته پس از هفته پژوهش ادامه خواهد داشت.

جدیدی با اشاره به شرایط ارائه خدمات دسترسی رایگان به این کتابخانه خاطر نشان کرد: سرویس رایگان برای کاربران حقیقی یک ساله و برای نهادها و سازمان‌ها 2 هفته در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: انجمن‌های علمی نیز مشمول دسترسی رایگان به این کتابخانه هستند.

جدیدی با بیان اینکه در حال حاضر 50 انجمن علمی از این کتابخانه سرویس دریافت می‌کنند، اضافه کرد: با تعاملاتی که با دبیرخانه انجمن‌های علمی داشتیم از سوی این دبیرخانه به انجمن‌های علمی معرفی شدیم و هر فرد که عضویت در انجمن مربوط داشته باشد می‌تواند با مراجعه به انجمن خود نسبت به دریافت اکانت برای دسترسی رایگان به کتابخانه دیجیتال اقدام کنند.

مجری طرح در خصوص نحوه دسترسی رایگان نهادها و سازمان‌ها به این کتابخانه گفت: با ارسال نامه‌ای از آنها درخواست شد تا IP های خود را برای ما ارسال کنند تا بتواند 2 هفته از خدمات رایگان این کتابخانه بهره مند شوند.