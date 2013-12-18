اردو تیم ملی دو ومیدانی رشته پرتاب وزنه و چکش در جزیره قشم آغاز شد

محمدمهدی جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در قشم با بیان اینکه پنج تن از ملی پوشان تیم دوومیدانی کشورمان جهت حضور در مسابقات آسیایی سال آینده تمرینات آماده سازی خود به مدت یک ماه در جزیره قشم اردو زدند، اظهارداشت: این اردو با هدف آماده سازی دوومیدانی‌کاران در بخش پرتاب‌ها برای حضور هر چه بهتر در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی برگزار شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان قشم بیان داشت: اردونشینان تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر عباس صمیمی پیگیری خواهند کرد.

وی یادآور شد: این اردو در مجموعه ورزشی خلیج فارس رمچاه قشم در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس برگزار شده است.

او گفت: محمد صمیمی، کاوه موسوی، مهران خورند، محمود صمیمی و علیرضا مهرصفوتی ورزشکارانی هستند که در در این اردو حاضر هستند.

جهانبخش در مورد اردوی ملی پوشان دوومیدانی در جزیره قشم یادآور شد: در حال حاضر جزیره قشم بهترین شرایط آب و هوایی را برای برگزاری اردوهای دوومیدانی در آستانه بازی‌های آسیایی دارد، ضمن اینکه برنامه‌ریزی مناسب در جزیره انجام و امکانات خوبی برای دوومیدانی کاران کشور فراهم شده و ورزشکاران می‌توانند شرایط خوبی را در جزیره از نظر بدنی داشته باشند.

اردوی تیم ملی دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران در رشته پرتاب وزنه در جزیره قشم برپا شده و پنج ورزشکار مرد این رشته به نام های محمود صمیمی، محمد صمیمی، کاوه موسوی، مهران خورند و علیرضا مهر صفوتی زیر نظر عباس صمیمی و ژاله کاردان در ماده پرتاب دیسک به مربیگری پریسا بهزادی تمرینات خود را جهت شرکت مقتدرانه در بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی آغاز کرده اند.