اولين همايش ملي توسعه پايداردر مشهد آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار مهر، همايش ملي توسعه پايدار صبح چهارشنبه با حضور مسئولان استاني، اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور و فعالان اقتصادي كشور با ارائه 20 مقاله آغاز به كار كرد.

اين همايش در چهار محور اصلي با بررسي محورهاي" تامين مالي"، "رقابت پذيري "، " نرخ ارز و سرمايه گذاري" و "بازار سرمايه" در اقتصاد ايران برگزار مي شود.

مفالات ارسال شده به دبيرخانه اين همايش 200 مقاله بوده است كه از ميان آنها 20 مقاله براي شركت در اين سمينار پذيرفته شده و ارائه مي شود.

در روز اول اين گردهمايي تخصصي، سخنرانان علمي، استاد عباس شاكري با موضوع بخش نامولد و محيط كسب و كار، استاد فرشاد مومني با موضوع اقتصاد سياسي محيط كسب و كار ايران خواهند بود.

در روز دوم همايش استاد فاخر در خصوص راهكارهاي تامين مالي از طريق خريد دين و استاد محسن رناني در موضوع اقتصاد سياسي ريسك و عدم اطمينان در محيط كسب و كار سخنراني خواهند داشت.

همچنين در ادامه اين گردهمايي تخصصي دكتر سيد مهدي سقائيان در موضوع تاثير سياست هاي پولي و نوسان نرخ ارز بر روي سرمايه گذاري و استاد احمد ميدري در خصوص الگوي بانكداري ومحيط كسب و كار ارائه مطلب خواهند داشت.

گفتني است در اين همايش دو روزه 6 پنل تخصصي با حضور اساتيد برجسته اقتصاد كشور و 4 ميزگرد در جهت پاسخگويي به سئوالات شركت كنندگان نيز برگزار مي شود.