وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مشهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میدری ظهر چهارشنبه با استقبال استاندار خراسان رضوی، وارد فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد شد.
این سفر در راستای بررسی و اجرای دستورالعمل ششگانه توسعه منطقهای انجام میشود.
میدری در این سفر علاوه بر بازدید از برخی پروژههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران استان، برخی گروهها و نهادهای اقتصادی در مشهد دیدار و گفتگو خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با حضور در برخی شهرستانهای استان خراسان رضوی پیرامون موضوعات مختلف از جمله روند اجرای دستورالعمل ششگانه توسعه منطقهای دیدار و گفتگوهایی خواهد داشت.
