وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مشهد شد

مشهد - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استقبال استاندار خراسان رضوی، وارد فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میدری ظهر چهارشنبه با استقبال استاندار خراسان رضوی، وارد فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد شد.

این سفر در راستای بررسی و اجرای دستورالعمل شش‌گانه توسعه منطقه‌ای انجام می‌شود.

میدری در این سفر علاوه بر بازدید از برخی پروژه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران استان، برخی گروه‌ها و نهادهای اقتصادی در مشهد دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با حضور در برخی شهرستانهای استان خراسان رضوی پیرامون موضوعات مختلف از جمله روند اجرای دستورالعمل شش‌گانه توسعه منطقه‌ای دیدار و گفتگوهایی خواهد داشت.

