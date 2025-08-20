وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مشهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میدری ظهر چهارشنبه با استقبال استاندار خراسان رضوی، وارد فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد شد.

این سفر در راستای بررسی و اجرای دستورالعمل شش‌گانه توسعه منطقه‌ای انجام می‌شود.

میدری در این سفر علاوه بر بازدید از برخی پروژه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران استان، برخی گروه‌ها و نهادهای اقتصادی در مشهد دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با حضور در برخی شهرستانهای استان خراسان رضوی پیرامون موضوعات مختلف از جمله روند اجرای دستورالعمل شش‌گانه توسعه منطقه‌ای دیدار و گفتگوهایی خواهد داشت.