رشته خاک ورزی حفاظتی در جهاد کشاورزی قزوین دایر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان فلسفی ظهر شنبه در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان که در محل این سازمان برگزار شد اظهارداشت: مقطع کارشناسی ارشد در رشته خاکورزی حفاظتی و دقیق در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان قزوین راه اندازی می شود.



وی به قابلیت ها و پتانسیلهای مستعد استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: به منظور تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای انتقال، ارتقاء و بهینه سازی، به هنگام کردن مهارت های شغلی و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی تفاهم نامه همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی جهاد کشاورزی منعقد شده است.



فلسفی تصریح کرد: در حال حاضر 64 مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی در مراکز استانها و بعضی شهرستانهای کشور مستقر هستند.



این مسئول یادآورشد: بیش از 25 هزار نفر دانشجو در سه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد در بیش از 170 رشته مختلف بخش کشاورزی در موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی مشغول تحصیل و فراگیری آموزشهای مهارتی هستند.



وی اظهار امیدواری کرد: با بررسی نیازسنجی ها، قابلیت ها و برنامه ریزی های مناسب بتوانیم در راستای توسعه فضاهای آموزشی مراکز آموزش جهاد کشاورزی و همچنین ارتقاء دانش فنی بخش کشاورزی گام های موثرتری برداریم.