11 هزار تروریست خارجی در سوریه حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وورلدتریبون، بر اساس گزارش مرکز بین المللی مطالعات افراط گرایی،از اواخر سال 2011 تا دسامبر سال جاری میلادی بین 3300 تا 11 هزار جنگجوی افراطی از 70 کشور جهان با حضور در سوریه در جنگ علیه دولت بشار اسد شرکت کرده اند.

بر اساس این گزارش، این تعداد شامل کلیه افرادی می شوند که از کشورهای دیگر با هدف مبارزه علیه اسد راهی سوریه شده اند. بر همین اساس 80 درصد از این تروریست ها از کشورهای عربی و اروپایی هستند و در میان کشورهای اروپایی، فرانسه و انگلیس بیشترین تروریست را به سوریه اعزام کرده اند.

روزنامه دیلی تلگراف در این رابطه چندی قبل اعلام کرد که نزدیک به 300 جوان انگلیسی به سوریه رفته اند تا با دولت این کشور مبارزه کنند. ‌این روزنامه درباره بازگشت این عناصر به انگلیس در شرایطی که دوره هایی در مورد بهترین شیوه های تروریستی را فرا گرفته‌اند، هشدار داد.

این روزنامه به نقل از منابع اطلاعاتی نوشت که انگلیسیها بیشترین گروه را از میان کشورهای غربی برای مبارزه با دولت سوریه به این کشور اعزام کرده اند.

در همین رابطه چندی پیش وزیر کشور بلژیک اعلام کرد که شمار اتباع اروپایی که برای برهم زدن امنیت و ثبات سوریه به این کشور رفته اند به دو هزار نفر بالغ می شود. وی بدون اشاره به چگونگی دریافت این آمار تصریح کرد: ارزیابی ها نشان می دهد که تعداد اتباع اروپایی مسلح در سوریه بین ۱۵۰۰ تا دو هزار نفر است.

مانوئل ولز وزیر کشور فرانسه نیز در ارزیابی خود گفت ۱۸۰ جنگجو از فرانسه برای جنگ به سوریه رفته اند که نسبت به پیش از تابستان، افزایش دوبرابری را نشان می دهد.