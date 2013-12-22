خانه نخست وزیر به تصرف مخالفان درآمد/ شیناواترا فرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانکوک پست، گروهی از معترضان ضد دولتی امروز یکشنبه محل اقامت نخست وزیر تایلند را در شهر بانکوک محاصره کردند.



گفته می شود که این اقدام بخشی از برنامه تظاهرات گسترده معترضان تایلندی است که با هدف کناره گیری نخست وزیر از قدرت انجام می شود.



صدای روسیه نیز گزارش داد که یینگلاک شیناواترا پیش از برگزاری تظاهرات گسترده پایتخت را ترک کرده و به احتمال زیاد به استان نونگ کای در شمال تایلند رفته است.



سنخنگوی معترضان پیشتر از شرکت دو تا سه میلیون تایلندی در تظاهرات گسترده ضد دولتی در امروز یکشنبه خبر داده بود.



از سوی دیگر قرار است معترضان استادیومی را در بانکوک که از روز دوشنبه شاهد ثبت نام نامزدهای انتخاباتی برای انتخابات دوم فوریه (13 بهمن) است، تحت تصرف خود درآورند.



همچنین حزب دموکرات تایلند که اصلی ترین حزب مخالف در این کشور بوده، تاکید کرده است که انتخابات دوم فوریه را تحریم می کند.



با وجود آنکه نخست‌ وزیر تایلند با هدف آرام کردن اوضاع در این کشور از برگزاری انتخابات زودهنگام خبر داده، معترضان تاکید کردند که تشکیل یک شورای مردمی و پایان ریشه حکومت تاکسین‌ ها از جمله خواسته های اصلی آنها است.



معترضان تایلندی بر این باورند که طرح پیشنهاد عفو سیاسی منجر به بازگشت تاکسین شیناوترا نخست وزیر سابق و برادر نخست وزیر کنونی به قدرت می شود. تاکسین شیناوترا که در سال 2006 در یک کودتا برکنار شد و هم اکنون در یک تبعید خودخواسته در خارج از کشور زندگی می‌ کند، اتهامات خود را درباره فساد مالی، سیاسی خوانده و آن را محکوم کرده است.