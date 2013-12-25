به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته فیلم‌های "امروز" رضا میرکریمی، "مهمان داریم" محمد مهدی عسگرپور، "طبقه حساس" کمال تبریزی از جمله آثار کارگردان مطرح سینمای ایران است که توسط هیات انتخاب دیده شدند.

البته طی روزهای قبل فیلم‌هایی چون "رستاخیز" و "چ" به کارگردانی احمدرضا درویش و ابراهیم حاتمی‌کیا هم برای هیات انتخاب به نمایش در آمده‌اند.

اما آنچه به گوش می‌رسد اینکه فیلم‌های کارگردانان مطرح مورد توجه هیات انتخاب قرار گرفته و نظر مثبت آنها را جلب کرده‌اند.

همچنین گفته می‌شود فیلم جدید میرکریمی که پیش از این با آثاری چون "یه حبه قند"، "خیلی دور خیلی نزدیک"، "زیر نور ماه"، "به همین سادگی" و ... خودش را به عنوان یکی از کارگردانان حرفه‌ای سینمای ایران شناسانده است، فضای جدیدی نسبت به کارهای قبلی وی دارد.

این روزها که هیات انتخاب سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ایام پر کاری را پشت سر می‌گذارند و بیش از 90 فیلم را بازبینی کرده‌اند، فیلم "طبقه حساس" کمال تبریزی را هم دیده‌اند. البته نسخه کاملی از این اثر هنوز به دبیرخانه ارائه نشده و فقط یک نسخه راف کات شده به دفتر جشنواره رسیده و همین فیلم اولیه توسط هیات انتخاب دیده شده است؛ البته این اتفاقی است که برای اکثر فیلم‌های متقاضی روی می‌دهد.

فیلم‌هایی همچون "اشباح" داریوش مهرجویی و "معراجی ها" مسعود ده‌نمکی نیز به تازگی به دفتر جشنواره رسیده و قطعا تا چند روز آینده دیده خواهند شد. البته هنوز فیلم های "بیگانه" بهرام توکلی و یا "نقش و نگار" علی عطشانی و فیلم "آرایش غلیظ" حمید نعمت الله و ... دیده نشده اند.

همچین در میان فیلم های اولی که به دفتر جشنواره ارائه شده است که البته تعداد آنها کم نیست، شنیده ها حاکی است چندین فیلم اول مورد توجه هیات انتخاب قرار گرفته اند که از میان آنها می توان به "با دیگران" ناصر ضمیری، "ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه" ابراهیم ابراهیمیان، "انارهای نارس" مجیدرضا مصطفوی، "چند متر مکعب عشق" جمشید محمودی و "ملبورن" نیما جاویدی اشاره کرد.

این در حالی است که فیلم "چند متر مکعب عشق" کاملا در سکوت خبری ساخته شده و تا کنون خبر به طور رسمی از آن منتشر نشده است.

گویا دو فیلم "ملبورن" و "ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه" شباهت هایی به لحاظ مضمون و حتی کارگردانی به یکدیگر دارند. "با دیگران" و "انارهای نارس" هم دو فیلم متفاوت از سینمای اجتماعی هستند.

البته در جشنواره سال قبل نیز چندین فیلم اولی موفق حضور داشتند. این رویه ای است که عمدتا در این رویداد بین المللی وجود دارد و ما هر سال شاهد حضور ایده های تازه از این نسل جوان سینمای ایران هستیم.

در هیات انتخاب فیلم هایی چون "من عصبانی نیستم" رضا درمیشیان و "برف" مهدی رحمانی هم دیده شده اند. به گفته ایوبی رئیس سازمان سینمایی ممکن است "خانه پدری" ساخته کیانوش عیاری نیز توسط هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر دیده شود.

آنچه مسلم است آرای هیات انتخاب تا آخرین جلسه آنها و جمع‌بندی نظرات نهایی نخواهد شد.