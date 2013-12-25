عشایر غم نان دارند/ سرانه آرد عشایر و روستاییان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، "نان" از دیرباز نه تنها قوت غالب مردمان کهگیلویه و بویراحمد بوده بلکه در فرهنگ بومی از قداست بالایی برخوردار بوده است و ایلیاتی ها بدان قسم یاد می کردند تا جایی که هرگونه بی حرمتی به نان را گناهی نابخشودنی می دانستند.

همچنین در فرهنگ عشایر و روستاییان این استان نان نماد روزی است و سفره ای که در آن نان باشد، برکت دارد و صاحب سفره پیوسته شکرگزار روزی دهنده است.

اما این روزها نان به دغدغه خانوار عشایری کهگیلویه و بویراحمد بدل شده است. خانوارهایی که با نزدیک به 71هزار نفر جمعیت، 12 درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند.

حالا این جامعه مولد که به گفته مدیرکل امور عشایر استان "از ضعيف ترين اقشار از نظر رفاهی و معیشتی هستند"، غم آرد و یا شاید بتوان گفت غم نان دارند.

سهمیه آرد در نظر گرفته برای عشایر این استان متناسب با جمعیت و نیازهای آنان نیست و این مسئله، جامعه عشایری را با مشکل مواجه کرده است.

سرانه آرد عشایر جوابگوی نیازشان نیست

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: سرانه آرد عشایر این استان جوابگوی نیازهای آنان نیست.

مجید علی پور می افزاید: طی سالهای اخیر سرانه آرد عشایر از 12کیلوگرم به هشت کیلوگرم کاهش یافته است که با توجه به جمعیت 70هزار و 762 نفری عشایر استان کافی نیست.

وی بیان می کند: ماهانه 530تن آرد سهمیه عشایر این استان است و این در حالی است که این سهمیه تنها پاسخگوی 70درصد جمعیت عشایری استان است.

170تن کسری ماهیانه آرد در عشایر

علی پور ادامه می دهد: نیاز واقعی آرد عشایر استان در ماه حدود 700تن است و ماهیانه 170 تن کسری آرد وجود دارد.

وی تصریح می کند: مردم مجبور هستند کسری آرد خود را از بازار آزاد با قیمت گران تامین کنند به طوری که در برخی مناطق، عشایر مجبور شده اند آرد کیسه ای 23 هزار تومان را از شهرهای اطراف با قیمت 40هزار تومان خریداری کنند.

مدیر کل امور عشایر همچنین از واگذاری آرد مورد نیاز عشایر به تعاون روستایی استان انتقاد می کند و می گوید: این مسئله باعث نگرانی و گلایه مندی عشایر شده است.

علی پور می افزاید: قبلا امور عشایر استان به وسیله 80عامل فروش با 14 دستگاه کامیون این آرد را توزیع می کرد اما الان توزیع آرد دست به دست شده است.

وی می افزاید: امور عشایر خود می تواند سهمیه آرد عشایر را از شرکت غله دریافت کند و نیازی به وجود واسطه ای در این بین نیست.

روستاها هم با کمبود آرد مواجه هستند

اما کمبود آراد تنها مختص عشایر نیست و به گفته مدیرکل تعاون روستایی استان روستاییان هم از کمبود سهمیه آرد رنج می برند.

جهان رستمی به خبرنگار مهر می گوید: به رغم توزیع 12هزار تن آرد بین عشایر و روستاییان استان طی شش ماه گذشته اما این میزان ناکافی است.

وی با بیان اینکه به هر میزان که اداره غله و بازرگانی، آرد تامین کند ما نیز به همان میزان توزیع می کنیم، تصریح می کند: لازم است مسئولین استان سهمیه آرد بیشتری به عشایر و روستاییان استان اختصاص دهند.

رستمی میزان کسری آرد در استان را ماهیانه هزار تن عنوان می کند و می گوید: هم اکنون در عشایر 20 هزار و در روستاها 60 هزار نفر کسری داریم.

وی از رایزنی با شرکت غله برای افزایش سهمیه آرد عشایر و روستاها خبر می دهد و می افزاید: سهیمه آرد هر نفر عشایر و روستایی، ماهیانه 7.5 کیلوگرم است که امیدوارم با تامین کسری ها به 8 کیلو و 200گرم برسد.

رستمی بیان می کند: کمبود آرد باعث نارضایتی مردم می شود و تبعات زیادی از جمله فشار بر دستگاههای دولتی، اتلاف وقت و هزینه مردم دارد و در نهایت نوعی بی عدالتی است.

این مسئول همچنین از اتخاذ تدابیری در توزیع برای جلوگیری از قاچاق آرد خبر می دهد و می گوید: مسیرهای توزیع آرد مشخص شده اند و آرد از این طریق به روستاها می رود و بر اساس فرمی که توسط دهیاران تنظیم شده، آرد توزیع می شود.

وی ادامه می دهد: قیمت آرد سهمیه ای تفاوت زیادی با آرد آزاد ندارد و بر این اساس این خود موجب جلوگیری از قاچاق می شود.

قاچاق آرد دغدغه جدی مسئولین استان

اما در حالی که عشایر و روستاییان با کمبود آرد مواجه اند از آن طرف شاهد قاچاق و عرضه آرد خارج از شبکه در شهرها هستیم که اکنون مسئولین این استان با این معضل دست به گریبان هستند.

در سال 88 بود که یک باند توزیع و فروش آرد و کود شیمیایی در استان شناسایی و دستگیر شدند که 19 هزار و 176 کیسه آرد و کود شیمیایی یارانه ای را به صورت غیر مجاز در استانهای همجوار به فروش رسانده بودند.

به گفته دادستان وقت یاسوج، این گروه همچنین به صورت عمدی آردها را در انبارهای نامناسب نگهداری می کردند و پس از غیرقابل استفاده شدن آردها، آنها را برای مصرف به گاوداری ها و دامداری ها در استانهای همجوار می فروختند.

کشف 20 تن آرد قاچاق در هفته اخیر

با این حال طی هفته گذشته هم معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از کشف و ضبط بیش از 20 تن آرد عرضه شده در خارج از شبکه در استان خبرداد.

سالار حسین پور، جلوگیری از توزیع خارج از شبکه آرد را یکی از اولویت های این سازمان عنوان می کند و می گوید: با دلالان و سودجویانی که اقدام به این کار کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

حسین پور می افزاید: 33 واحد نانوایی غیره فعال شناسایی و قطع سهمیه شدند و همچنین 90 واحد متخلف که تعطیلی غیره مجاز داشته اند، سهمیه آرد آنها کسر شد.

دستور استاندار برای مبارزه با قاچاق آرد

اما توزیع آرد خارج از شبکه و یا همان قاچاق آرد، صدای استاندار استان را هم در آورد و سید موسی خادمی در نشست اخیر شورای آرد و نان بر برخورد جدی با پدیده توزیع آرد خارج از شبکه در این استان تاکید کرد.

خادمی می گوید: باید از خروج آرد تولیدی کهگیلویه و بویراحمد به سایر نقاط کشور جلوگیری شود و در این راستا بازرسانی که موفق به کشف تزیع آرد خارج از شبکه می شوند، تشویق شوند.

وی همچنین موضوع توزیع آرد روستاییان و عشایر را مقوله‌ای حساس می داند و تصریح می کند: نباید شرایط به گونه ای شود که عشایر و روستایی آرد گران کیسه‌ای 40 هزار تومان بخرند.

سیستم توزیع آرد مطلوب نیست

اما مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد تفاوت قیمت آرد دولتی با آرد آزاد که به طور قاچاق در استان به فروش می رسد را بیش از 10هزار تومان عنوان می کند و می گوید: سیستم توزیع آرد در کهگیلویه و بویراحمد چندان مطلوب نیست.

امید جهان نژادیان می افزاید: سهمیه گندم کهگیلویه و بویراحمد ماهانه شش هزار و 600 تن بوده و آرد استحصالی از این میزان گندم که در اختیار نانوایی های استان قرار می گیرد نیز پنج هزار و 350 تن است.

وی بیان می کند: بر اساس آمار جمعیتی، 312هزار نفر در روستاها و مناطق عشایری استان زندگی می کنند که ماهانه دوهزار و 350 تن آرد در اختیار آنها قرار می گیرد و این رقم در برخی مواقع به دوهزار و 800تن هم می رسد.

وی قیمت هر کیسه آرد 40 کیلویی را 23هزار و 500تومان عنوان می کند و می افزاید: متاسفانه در برخی روستاها توزیع کنندگان آرد را گران تر از قیمت معمول به روستاییان و عشایر فروخته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عشایر و روستاییان این استان به همان اندازه که سخت کوشند، کم توقع اند اما این نباید دلیلی باشد تا حقوق اولیه آنان نادیده گرفته شود.

تامین نیازهای اولیه عشایر و روستائیان و ارتقای شاخص های زندگی آنان، کمترین خواسته و توقعی است که از مسئولین برای حمایت از این جامعه مولد و زحمت کش انتظار می رود.

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گزارش: صدیقه امیدی