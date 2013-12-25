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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

یوسفی با زبان گنجشک سخن می‌گوید/ طرح رمان نوجوان به نویسندگان انگیزه می‌دهد

یوسفی با زبان گنجشک سخن می‌گوید/ طرح رمان نوجوان به نویسندگان انگیزه می‌دهد

«گنجشکی که جیک جیک یاد می‌گیرد» عنوان رمانی از محمدرضا یوسفی است که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود. این کتاب در شمار طرح رمان نوجوان است؛ طرحی که به گفته یوسفی به نویسندگان انگیزه می‌دهد تا رمان بنویسند.

محمدرضا یوسفی، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب انتشار «گنجشکی که جیک جیک یاد می‌گیرد» خبر داد و افزود: این رمان، سرگذشت یک نوجوان تاجیکستانی بی‌سرپرست است که بر اثر حوادثی به افغانستان و از آنجا به ایران، پرت می‌شود و در ایران، مشکلاتی برایش پیش می‌آید.

به گفته این نویسنده کودک و نوجوان، بچه‌های ایرانی به رمان ایرانی نیاز دارند و ناشران خصوصی و دولت باید از نویسندگان هموطن خود چه به لحاظ مادی و چه از نظر معنوی حمایت کرده و زمینه انتشار آثارشان را فراهم کنند.

یوسفی به طرح رمان نوجوان کانون پرورش فکری اشاره کرد و افزود: طرح رمان کانون، حداقل با استقبال مخاطبان کانون روبرو شده است. مگر ناشران خصوصی چه توانی دارند؟ نهایت این‌که یک ساختمان 4 طبقه داشته باشند. هری پاتر را دولت، هری‌پاتر می‌کند. شهرک آسترید لیندگرن را دولت سوئد می‌سازد. در همه جای دنیا همین است. دولت است که به حمایت از فرهنگ و هنر می‌پردازد. چرا در ایران، این‌گونه نباشد؟ چرا نباید ناشران دولتی، پیشگام شوند و به فعالیت مستر در زمینه نشر کتاب‌های تالیفی و حمایت از شاعران و نویسندگان ایرانی بپردازند؟

نویسنده کتاب «اسب سفید» معتقد است، طرح رمان نوجوان کانون پرورش فکری به نویسندگان انگیزه می‌دهد تا بنشینند و رمان بنویسند. طبیعتا نمی‌شود انتظار داشت که همه این کارها ارزشمند و ماندگار شود، اما اگر حتی یک دهم آثار هم ماندگار شود، کانون وظیفه و رسالت خود را به خوبی انجام داده است.

کد مطلب 2202287

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