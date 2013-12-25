محمدرضا یوسفی، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب انتشار «گنجشکی که جیک جیک یاد میگیرد» خبر داد و افزود: این رمان، سرگذشت یک نوجوان تاجیکستانی بیسرپرست است که بر اثر حوادثی به افغانستان و از آنجا به ایران، پرت میشود و در ایران، مشکلاتی برایش پیش میآید.
به گفته این نویسنده کودک و نوجوان، بچههای ایرانی به رمان ایرانی نیاز دارند و ناشران خصوصی و دولت باید از نویسندگان هموطن خود چه به لحاظ مادی و چه از نظر معنوی حمایت کرده و زمینه انتشار آثارشان را فراهم کنند.
یوسفی به طرح رمان نوجوان کانون پرورش فکری اشاره کرد و افزود: طرح رمان کانون، حداقل با استقبال مخاطبان کانون روبرو شده است. مگر ناشران خصوصی چه توانی دارند؟ نهایت اینکه یک ساختمان 4 طبقه داشته باشند. هری پاتر را دولت، هریپاتر میکند. شهرک آسترید لیندگرن را دولت سوئد میسازد. در همه جای دنیا همین است. دولت است که به حمایت از فرهنگ و هنر میپردازد. چرا در ایران، اینگونه نباشد؟ چرا نباید ناشران دولتی، پیشگام شوند و به فعالیت مستر در زمینه نشر کتابهای تالیفی و حمایت از شاعران و نویسندگان ایرانی بپردازند؟
نویسنده کتاب «اسب سفید» معتقد است، طرح رمان نوجوان کانون پرورش فکری به نویسندگان انگیزه میدهد تا بنشینند و رمان بنویسند. طبیعتا نمیشود انتظار داشت که همه این کارها ارزشمند و ماندگار شود، اما اگر حتی یک دهم آثار هم ماندگار شود، کانون وظیفه و رسالت خود را به خوبی انجام داده است.
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