به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه، چهارمین روز از مهلت چهارده روز تعیین شده برای ثبت‌نام از کاندیداهای حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک بود. در این روز نماینده علی‌نژاد، رئیس فدراسیون ووشو به کمیته ملی المپیک رفت و فرم لازم برای ثبت‌نام وی را دریافت کرد.

در همین راستا روز گذشته هم محمدعلی رستگار، رئیس فدراسیون جودو فرم لازم برای اعلام آمادگی رسمی حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک را دریافت کرده بود. مجید شایسته، محمد زارع‌پور و سید مهدی هاشمی، روسای فدراسیون‌های تنیس، تنیس روی میز و تیراندازی نیز طی روزهای اول و دوم برای گرفتن فرم ثبت‌نام اقدام کرده بودند.

با این اوصاف تا به امروز پنج فرم ثبت‌نام به افراد متقاضی حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک ارائه شده اما هنوز هیچ ثبت‌نام رسمی انجام نشده است.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک 30 دی ماه برگزار خواهد شد.