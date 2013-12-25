"کریستیانو رونالدو" به مانند "مایکل جردن" فوتبال است

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارلوس کیروش" گفت مقدر شده که "کریستیانو رونالدو" از سنین کودکی به عنوان یکی از برترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان تبدیل شود.
کیروش که در حال حاضر هدایت تیم ملی ایران را بر عهده دارد، طی سالهای 2008 تا 2010 مربی رونالدو در تیم ملی پرتغال بود، ضمن اینکه در دو مقطع به عنوان دستیار "سرآلکس فرگوسن" در منچستریونایتد با این مهاجم کار کرده است.
این مربی 60 ساله گفته شکی ندارد که این مهاجم، خود را به عنوان یک بازیکن بزرگ تثبیت میکند. وی رونالدو را به "مایکل جردن" که به عنوان برترین بازیکن تاریخ بسکتبال شناخته میشود، تشبیه کرده است.
کیروش گفت: رونالدو کاملترین بازیکنی است که من مربیگری وی را در اختیار داشتهام. به لحاظ آمادگی بدنی، توانایی، تکنیک و تاکتیک، او بهترین است. یک روز که یادم نمیآید، کی بود در منچستر به او گفتم که روزی "مایکل جردن" فوتبال خواهد شد.
وی افزود: رونالدو در دو سال گذشت رشد بسیاری کرده اما او همه چیز داشت. او کمی از رونالدوی برزیلی و کمی از فیگو دارد. وی از سرعت و قدرت سرزنی بالایی برخوردار است. این بازیکن در شوتزنی با هر دو پا فوقالعاده است، ضربات کاشته خوبی میزند، خوب دریبل میزند و از توان پاسدهی خوبی برخوردار است.
کیروش در ادامه به رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل اشاره کرد و گفت انتظار دارد این بازیکن که در 23 دیدار این فصل 29 گل برای رئال مادرید به ثمر رسانده، عملکرد خوبی از خود نشان دهد.
سرمربی تیم ملی ایران گفت: فکر میکنم او در حال حاضر بالغ تر و باتجربه تر است. چهار سال در دوران بازیگری یک بازیکن فوتبال، زمان زیادی محسوب میشود و تفاوت بسیاری در وی ایجاد خواهد کرد. این دوره از رقابتهای جام جهانی برای رونالدو سومین دوره خواهد بود بنابراین او قادر خواهد بود که راحتتر بازی کند.
تیم ملی پرتغال در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل با آلمان، غنا و آمریکا در گروه G همگروه است.
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