بزرگترین ظلم عاملان فتنه جسور کردن دشمنان انقلاب اسلامی بود/ فتنه 88 سوء تفاهمی کوچک نبود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رسایی، چهارشنبه شب در همایش ظلم بزرگ اظهار کرد: فتنه گران نشان دادند که با اساس ولایت فقیه مشکل دارند و این امر موضوع تازه ای نیست چرا که از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی افرادی با نظام اسلامی مخالفت کردند.

عده ای با علی زمان بیعت نکردند

وی ادامه داد: ماجرای فتنه 88 موجب شد تا اقلیت های کوچکی که با انقلاب اسلامی سرسازگاری ندارند منسجم شوند اما این افراد خبر نداشتند که سیل 9 دی آنان را می شوید و از بین می برد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عده ای از اینکه سالروز 9 دی برگزار می شود ناراحت و عصبانی هستند و هنگامی که هرسال روز عاشورا فرامی رسد با وجود اینکه امام حسین (ع) را دوست دارند اما با یادآوری اتفاقات 4 سال پیش احساس شکست می کنند.

وی ادامه داد: برخی به دلیل بی بصیرتی در جریان این اتفاقات رفوزه شدند و با علی زمان بیعت نکردند و به راحتی در جبهه کفر قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: در نهم دی میلیون ها مردم ولایت مدار به خیابان ها ریختند و بساط فتنه و فتنه گران را برچیدند و امروز هم باید ابن زیاد و عبدالله عمر زمان را شناخت. عبدالله عمر هم انسان عابد، زاهد و مجتهدی بود اما همین فرد با امیرالمومنین بیعت نکرد بنابراین امکان دارد با گذر زمان افرادی که در فتنه 88 پیروز شدند به دلیل تمیز ندادن حق از باطل در فتنه های بعدی در جبهه دشمن قرار گرفته و رفوزه شوند.

سالروز 9 دی و گرامیداشت این روز عده ای را ناراحت کرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سالروز 9 دی و گرامیداشت این روز عده ای را ناراحت کرده و به همین دلیل در 28 صفر عزاداری نمی کنند چرا که به خاطر می آورند در 4 سال گذشته، حرمت عاشورا شکسته شد.

حجت الاسلام رسایی بیان کرد: در چنین روزی مردم ایران و نه تهران میلیونی در خیابان ها ریختند و به کسانی که به امام حسین (ع) در روز عاشورا بی احترامی کردند پاسخ دندان شکنی دادند.

وی تصریح کرد: تعداد فتنه گرانی که در روز عاشورا به خیابان ریختند به هزار نفر هم نمی رسید اما همین تعداد کم، چنان بی حرمتی به اعتقادات مسلمان و مومنان روا داشتند که هنوز داغ این موضوع در دلهای مومنین تازه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شب عاشورا شبکه های ماهواره ای شروع به تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی کردند، افزود: موسوی و کروبی اعلام کردند طرفدارانشان در خیابان بریزند و حتی یک شب قبل از عاشورا در جماران جلسه ای برگزار و یکی از رئوس فتنه همان جا هلهله کنان و کف زنان وعده داد که فردا باید ضد جمهوری اسلامی وارد میدان شد.

وی یادآور شد: مردمی که بعد از انتخابات سال 88 ذهن هایشان نسبت به آراء خود مشوش شده بود و قدری صحبت های معترضان به انتخابات را باور کرده بودند به دلیل بی حرمتی فتنه گران در روز عاشورا متوجه نقشه های شوم دشمن شدند و خط خود را از باطل جدا ساختند.

بهایی ها هم در جریان فتنه 88 دست داشتند

وی با اعلام اینکه بهایی ها هم در جریان فتنه 88 دست داشتند، اظهار کرد: امروز پس از گذشت چندین سال جز خواری و خفت چیز دیگری برای عاملان فتنه باقی نمانده به همین دلیل باید واقعیت های نهم دی در رسانه ها انعکاس داده شده تا مطالبات مردم پاسخ داده شود.

حجت الاسلام رسایی بیان کرد: پیش از انتخابات سال 88 توطئه و فتنه علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و جرقه در همان جایی خورد که فردی نامه ای بدون سلام نوشت و گفت که "من دود آتش احزاب و برخی از مردم هستم" و به زودی آتشی در این کشور روشن می شود و همین طور هم شد و خیابان ها به آتش کشیده شد و در حقیقت کلید فتنه با این جملات آغاز شد.

حجت الاسلام رسائی افزود: هنگامی که نتیجه انتخابات آنچه که فتنه گران می خواستند نشد کودتا اتفاق افتاد زیرا بنده اعتقاد دارم حادثه سال 88 فتنه نبود بلکه کوتایی بود که از سالها پیش برای عملیاتی شدن آن برنامه ریزیهای لازم صورت پذیرفت.

بیان اعتراضات از راه قانونی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی مناظره ها را عامل به راه افتادن فتنه می دانند اما در حقیقت نه نتیجه آرا و نه مناظره ها عامل این امر نبوده است زیرا پس از اینکه نتیجه انتخابات اعلام شد عده ای گمان کردند رایشان نادیده گرفته شده به همین دلیل به شکل های مختلف اعتراض خود را اعلام کردند و در این راستا رهبر معظم انقلاب نیز در نماز جمعه حضور یافت و با بیان صحبت هایی مستدل و منطقی فرمودند 31 سال است که در این کشور انتخابات با همین قانون برگزار می شود بنابراین هرکس اعتراضی دارد باید آن را از راه قانونی مطرح کرده تا شورای نگهبان به صورت ویژه رسیدگی کند.

وی ادامه داد: رهبری بارها فرمودند اگر حریم قانون شکسته شود آنگاه آجر بر روی آجر بند نخواهد شد اما باز هم عده ای حیا نکردند و از آن سو نیز مسعود رجوی ملعون، سلطنت طلب ها و رسانه های بیگانه همچون بی بی سی اعلام کردند که ما از مخالفان حمایت می کنیم و حتی کار به جایی رسید که آوازه خوان ها و رقاصه ها با بستن دستبند سبز و قرار گرفتن در کنار اکبر گنجی به نتیجه انتخابات و نظام اسلامی معترض بودند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب هنگامی که آتش فتنه شعله ور شد به فتنه گران پیغام دادند که روزی این آتش دامن خود آنان را می گیرد.

سالروز 9 دی نباید فراموش شود

وی تاکید کرد: کسانی که خود را پیرو امام و رهبری می دانستند در این فتنه مشارکت کرده و رسانه های دنیای استکبار و اسرائیل نیز آنان را مورد حمایت قرار می دادند و حال باید گفت این چه خط امامی بود که دشمنان امام از آن حمایت کردند.

وی با بیان اینکه برخی می گویند نباید سالروز 9 دی برگزار شود، ابراز کرد: نهم دی روزی بود که مردم به نقطه جوش رسیدند و با سرکوب کردن معترضان پرونده فتنه را بستند اما سالروز چنین حماسه ای نباید فراموش شود چرا که این فتنه سوء تفاهم نبود.

سلامت یک نظام به دافعه و جذابه آن است

حجت الاسلام رسایی تصریح کرد: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی عده ای اسلام و انقلاب اسلامی را نمی خواستند و این امر موضوع عجیبی نیست چرا که در زمان پیامبر هم همین گونه بوده است لذا سلامت یک نظام به دافعه و جذابه آن است و اگر قرار باشد همه افراد طرفدار نظام باشند باید قدری شک و تردید به دل راه داد.

به گفته وی یک نظام در کنار جاذبه باید دافعه نیز داشته باشد و این امر شرط یک نظام سالم است.