اقتصاد عسل در اردبیل احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا بیگناه صبح پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت تولید عسل در اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه این منطقه از قطبهای تولید عسل کشور است، اقتصاد عسل معنای حقیقی خود را نیافته است.

وی با تاکید به ضرورت توجه دستگاه های متولی به اقتصاد و درآمدزایی ناشی از زنبورداری اضافه کرد: این در حالی است که در کشورهایی که فاقد این موهبت الهی هستند حتی دانشکده زنبور عسل ایجاد شده است.

به گفته بیگناه استعداد تولید عسل در اردبیل شاخص بوده و عسل سبلان جزو نمونه های کیفی عسل در سطح دنیا است.

وی با بیان اینکه توجه نهادهای برنامه ریز به درآمدزایی عسل می تواند این صنعت را احیا کند، اضافه کرد: در حال حاضر بازارهای کشورهای همسایه نسبت به این محصول ایرانی علاقه مندند.

ضرورت واردات موم به کشور

بیگناه اضافه کرد: ضرورتهای توسعه تولید عسل ایجاب می کند که مقداری موم به کشور وارد شود.

وی اجرای این مهم را زمینه احیای صنعت زنبور داری عنوان کرد و افزود: علاوه بر این توسعه تعامل صنایع مرتبط با زنبور داری و تولید عسل از جمله نیازهای احیای این صنعت است.

رئیس انجمن زنبور داران و تولیدکنندگان عسل معتقد است کسب موفقیت در حوزه تولید عسل با ایجاد رشته های دانشگاهی و ورود علم روز به مباحث زنبور داری میسر خواهد بود.

وی تاکید کرد: اجرای این مهم می تواند تولید عسل را از شیوه سنتی خارج کرده و به شکل صنعت قوام یافته ای تبدیل کند.