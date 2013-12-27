  1. دين، حوزه، انديشه
۶ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۳۵

نشست تفسیر علامه طباطبائی از ادراکات اعتباری برگزار می شود

نشست تفسیر علامه طباطبائی از ادراکات اعتباری برگزار می شود

نشست علمی «تفسیر علامه طباطبائی از ادراکات اعتباری؛ مبنایی برای گفتگو با فلسفه معاصر غربی» فردا با حضور کارشناسان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «تفسیر علامه طباطبائی از ادراکات اعتباری؛ مبنایی برای گفتگو با فلسفه معاصر غربی» با سخنرانی دکتر سید حمید طالب زاده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود .

همچنین دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر حسین کلباسی، دکتر علی مرادخانی، دکتر سید محمد رضا بهشتی، دکتر احمد مسگری و دکتر علی اصغر مصلح در این نشست حضور خواهند داشت.

علاقمندان به شرکت در این نشست می توانند فردا هفتم دی از ساعت 15-18 به سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه کنند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 واقع است.

کد مطلب 2203196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها