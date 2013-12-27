نشست تفسیر علامه طباطبائی از ادراکات اعتباری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «تفسیر علامه طباطبائی از ادراکات اعتباری؛ مبنایی برای گفتگو با فلسفه معاصر غربی» با سخنرانی دکتر سید حمید طالب زاده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود .

همچنین دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر حسین کلباسی، دکتر علی مرادخانی، دکتر سید محمد رضا بهشتی، دکتر احمد مسگری و دکتر علی اصغر مصلح در این نشست حضور خواهند داشت.

علاقمندان به شرکت در این نشست می توانند فردا هفتم دی از ساعت 15-18 به سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه کنند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 واقع است.