محمد اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از تشکیل تیم جدیدی با حضور روسای سه قوه و مسئولان ارشد کشوری برای تعیین سیاست گذاری در خصوص مذاکرات هسته ای خبر داد.

وی با بیان اینکه تیم سیاست گذاری در خصوص مذاکرات هسته ای بعد از مذاکرات ژنو و برای دور بعدی مذاکرات تقویت شده است گفت: قرار است از این به بعد چارچوب ها و سیاست ها در این شورا تعیین شود و تیم مذاکره کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چهار چوب است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: جلسات این شورا با حضور روسای سه قوه و برخی مسئولان ارشد کشوری در حال برگزاری است و تصمیماتی نیز در خصوص موضوع هسته ای و مذاکرات گرفته شده است.

به گزارش مهر، پیش از این انجام مذاکرات هسته ای از سوی دولت یازدهم به وزارت امور خارجه سپرده شده بود و بیشتر تصمیم گیری ها در حوزه دولت بود. بعد از آخرین مذاکرات ژنو، انتقاداتی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به توافقنامه ژنو مطرح شد.