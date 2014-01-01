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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۵۱

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به مهر خبر داد:

تقویت شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای/ تیم دیپلماتیک ملزم به اجرای مصوبات این شورا می‌شود

تقویت شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای/ تیم دیپلماتیک ملزم به اجرای مصوبات این شورا می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تشکیل شورایی با حضور سران سه قوه و برخی مسئولان ارشد کشور برای نظارت و تعیین چارچوب ها در مذاکرات هسته ای خبر داد.

محمد اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از تشکیل تیم جدیدی با حضور روسای سه قوه و مسئولان ارشد کشوری برای تعیین سیاست گذاری در خصوص مذاکرات هسته ای خبر داد.

وی با بیان اینکه تیم سیاست گذاری در خصوص مذاکرات هسته ای بعد از مذاکرات ژنو و برای دور بعدی مذاکرات تقویت شده است گفت: قرار است از این به بعد چارچوب ها و سیاست ها در این شورا تعیین شود و تیم مذاکره کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چهار چوب است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: جلسات این شورا با حضور روسای سه قوه و برخی مسئولان ارشد کشوری در حال برگزاری است و تصمیماتی نیز در خصوص موضوع هسته ای و مذاکرات گرفته شده است.

به گزارش مهر، پیش از این انجام مذاکرات هسته ای از سوی دولت یازدهم به وزارت امور خارجه سپرده شده بود و بیشتر تصمیم گیری ها در حوزه دولت بود. بعد از آخرین مذاکرات ژنو، انتقاداتی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به توافقنامه ژنو مطرح شد.

کد مطلب 2206039

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