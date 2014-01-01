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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۳۸

در پی اعلام 20 ژانویه به عنوان آغاز اجرای مذاکرات از سوی غرب؛

عراقچی در گفتگو با مهر: هنوز در مورد چند مسئله درک مشترک وجود ندارد 

عراقچی در گفتگو با مهر: هنوز در مورد چند مسئله درک مشترک وجود ندارد 

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان درباره اعلام زمان اجرای توافق ژنو که دیپمات های غربی 20 ژانویه اعلام کرده اند، گفت :کارشناسان پیشرفت های خوبی در برنامه اجرای توافق ژنو داشته اند اما هنوز چند مسئله باقی مانده است که نسبت به آنها درک مشترک وجود ندارد.

عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اجرای توافق ژنو که از سوی دیپلمات های غربی 20 ژانویه اعلام شده است ، گفت: کارشناسان پیشرفت های خوبی در برنامه اجرای توافق ژنو داشته اند اما هنوز چند مسئله باقی مانده است که نسبت به آنها درک مشترک وجود ندارد.

وی افزود: تماس ها بین دو طرف ظرف هفته آینده در سطح سیاسی ادامه پیدا می کند و امیدواریم با نهایی شدن آنها گام اول به زودی اجرا شود.

بر اساس این گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی اعلام کرده است : 20 ژانویه زمان مناسبی برای اجرای این توافق است؛ زیرا در این زمان دور بعدی نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار می‌شود که زمان خوبی برای گفت‌وگو درباره لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران خواهد بود.

 کارشناسان ایران و 1+5 پس از توافق ژنو سه دور گفتگوهای فشرده در وین و ژنو داشته اند.

آخرین دور مذاکرات کارشناسی روز دوشنبه این هفته آغاز و  تا حدود ساعت 7 صبح روز سه شنبه به وقت ژنو ادامه داشت .

 

کد مطلب 2206313

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