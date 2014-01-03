به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته روابط عمومی این فیلم با ارسال ایمیلی به رسانه‌ها اعلام کرد که نسخه‌ای از این فیلم برای حضور در جشنواره فجر به دبیرخانه این رویداد سینمایی ارایه شده است، همچنین بر اساس پیگیری های خبرنگار مهر محسن امیریوسفی تهیه‌کننده و کارگردان "آشغالهای دوست داشتنی" فرم جشنواره را پر کرده و نسخه ای از فیلم را در زمان تعیین‌شده از سوی جشنواره به دبیرخانه ارایه کرده است.

و اما خبرها و شنیده‌ها حاکی از آن است که تا این لحظه فیلم توسط هیات انتخاب دیده نشده است.

با توجه به اینکه امروز آخرین مهلت نمایش فیلم‌ها برای اعضای هیات انتخاب است و آنها باید تا فردا لیست فیلم‌های بخش مسابقه این دوره از جشنواره فجر را کامل کنند، باید منتظر ماند تا مسئولان برگزاری جشنواره فیلم فجر تکلیف این فیلم را هم مشخص کنند.

همچنین شنیده می‌شود برخی از کارگردانان سینما و همچنین مسئولان سینمایی در چند روز گذشته با تماشای فیلم محسن امیریوسفی تلاش دارند مشکل نمایش این فیلم را برای حضور در جشنواره فجر برطرف کنند.

رئیس سازمان سینمایی و اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد در چند ماه گذشته برای بسیاری از فیلم‌هایی که در دولت قبل مشکل نمایش داشته و بلاتکلیف بودند مجوز نمایش صادر کرده‌اند و تعداد آثار بلاتکلیف سینمایی به حداقل رسیده است.

داستان "آشغالهای دوست داشتنی" در مورد خانواده‌ای است که یک شب فرصت دارند مشکل مادر خانواده را حل کنند. بازیگران فیلم عبارتند از شیرین یزدانبخش، حبیب رضایی، هدیه تهرانی، نگار جواهریان، اکبر عبدی، صابر ابر، شهاب حسینی.