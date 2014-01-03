وحید لک درباره وضعیت بخش استانی سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به هماهنگی و برنامهریزی صورت گرفته از سوی دفتر امور تئاتر استانهای ادارهکل هنرهای نمایشی با ادارات کل 32 استان کشور رایزنیهایی صورت گرفت تا استانهایی که مایل هستند میزبان بخش استانی جشنواره سی و دوم تئاتر فجر باشند.
وی ادامه داد: طی مکاتبات صورت گرفته در نهایت 10 استان سمنان، ایلام، خوزستان، گلستان، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، البرز، خراسان رضوی، هرمزگان و فارس پذیرفتند میزبان بخش فجر استانی باشند. البته به جهت امکانات سالنی و اسکان شرایط استانهای متقاضی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان 5 استان خوزستان، گلستان، خراسان رضوی، البرز و فارس میزبان بخش فجر استانی این دوره از جشنواره شدند.
دبیر بخش فجر استانی با اشاره به آغاز این بخش از 24 دیماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در جزیره کیش یادآور شد: بخش فجر استانی جشنواره سی و دوم تئاتر فجر به مدت یک هفته و تا ابتدای بهمنماه در استانهای میزبان برگزار میشود.
لک همچنین با اشاره به اجرای 15 اثر راه یافته از مناطق به بخش فجر استانی از رایزنی برای حضور برخی آثار بخش بینالملل سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در بخش فجر استانی خبر داد.
دبیر بخش استانی سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از رایزنی برای حضور برخی از آثار بخش بینالملل در بخش استانی جشنواره و اجرا در 5 استان خبر داد.
وحید لک درباره وضعیت بخش استانی سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به هماهنگی و برنامهریزی صورت گرفته از سوی دفتر امور تئاتر استانهای ادارهکل هنرهای نمایشی با ادارات کل 32 استان کشور رایزنیهایی صورت گرفت تا استانهایی که مایل هستند میزبان بخش استانی جشنواره سی و دوم تئاتر فجر باشند.
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