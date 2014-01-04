به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران این بخش شامل ایرج دلخواه، محمدرضا خاکی و ایرج راد پس از بازبینی نهایی در هفته گذشته، اسامی 12 گروه نمایشی راهیافته را معرفی کردند.
براساس تصمیم هیات داوران، نمایشهای "زندگی در تئاتر" به کارگردانی محمد برهنمی و نوشته دیوید مامت، "آنکه گفت آری، آنکه گفت نه" به کارگردانی کیومرث مازندرانی حائری و نوشته برتولت برشت، "پوتینها" به کارگردانی و نویسندگی کاوه مهدوی، "جامانده" به کارگردانی و نویسندگی بهار محمودزاده، "تار شیشهای" به کارگردانی و نویسندگی کیوان صباغ، "کاریزما" به کارگردانی حامد مهریزاده و نوشته کرامت یزدانی، "مخزن" به کارگردانی مهدی رضایی و نوشته جلال تهرانی، "آسمان روزهای برفی" به کارگردانی مهیار عسگری و نوشته محمد چرمشیر، پرسه در لابه لای فریمهای تایم لاین" به کارگردانی مجتبی رستمیفر و نوشته رسول حقجو، "بزار یه امشب بگذره" به کارگردانی ابراهیم رهگذر و نوشته علی برجی، "مجلس انتقامجویی برزادهای که عمو مادرش گرفته یا هملت" به کارگردانی و نویسندگی حسین جمالی و "همه چیز درباره آقای ف" به کارگردانی هادی عزیزی و نوشته آرش عباسی، در بخش جشنواره جشنوارهها، جشنواره سیودوم رقابت میکنند.
نتایج داوری بخش عکس جشنواره سیودوم اعلام شد
41 عکاس با 65 اثر به جشنواره سیودوم تئاتر فجر میآیند.
ابراهیم حسینی مدیربخش عکس و پوستر جشنواره تئاتر فجر با اعلام این خبر گفت: اسامی هنرمندان پذیرفته شده بخش عکس، روز 13 دیماه توسط هیات داوران این بخش اعلام شد.
وی ادامه داد : شراره سامعی، سعید اردکانی مقدم، نیلوفر نعبانی، محمد مهدی کرباسیه، مهناز میناوند، فرناز مطلوبی، پیمان ایروانی، علیرضا متولیان، الهام محمودی فراهانی، هانا حوایینسب، لیلا طاهریراد، صنم توکلی، آوا کیایی، سینا عدلی اردبیلی، مهسا صفاریپور، بیتا دهقانزاده، سید روزبه فولادی بروجردی، پریناز آلآقا، ساده سرلک، اعظم شادپور، کیارش مسیبی، تینا دلنوازی، حمید مهدوی، مصطفی پیرهادی، مونا تهرانی موید، یلدا محمدی، سیامک زمردی مطلق، ماندانا عضد آزاد، مهدی حسنی، رضا قاسمی زرنوشه، حانیه زاهد، آرزو آزادپور، محمد وفایی، عماد دولتی، مونا صدر فریدپور، ابراهیم سیسان، خشایار حسامی، بابک برزویه، مصطفی کاظمی مطلق و مهدی مصباحی برگزیدگان این بخش هستند.
مدیر این بخش درباره شرایط حضور آثار این هنرمندان و در جشنواره توضیح داد: آثار این هنرمندان همزمان با ایام جشنواره، در نمایشگاهی گروهی در قطع 50 در 70 با مشخصات نمایش و عکاس نمایش داده میشود و به هر عکاس راهیافته به نمایشگاه یک کتاب مسابقه اهدا خواهد شد. عکاسان برگزیده این بخش در مراسم اختتامیه معرفی میشوند. مریم محمدی، رضا موسوی و آیدین نوید، داوران بخش عکس سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستند.
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