احمد جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا کنون خدمات خوبی به مردم زلزله‌زده شهرستان بستک ارائه شده است، اظهار داشت: تعداد چادرهای ارسال شده به بستک حتی بیش از میزان مورد نیاز بوده، اما انتقادهایی از نوع توزیع چادرها میان مردم وجود داشته که موجب شده تاکنون چادرها در اختیار تمامی مردم برای اسکان قرار نگیرد.

وی ادامه داد: در چنین حوادثی باید مدیریت بهتری اعمال شود، اما در مجموع می‌توان گفت که تا کنون خدمات مناسبی به مردم ارائه شده است.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس افزود: با تلاش نیروهای امدادی، چادرهای مورد نیاز مردم آسیب دیده تا هنگام غروب روز جمعه در اختیار تمامی زلزله زدگان قرار می گیرد تا مردم در آنها اسکان پیدا کنند.

جباری در ادامه با اشاره به حضور سریع مسئولان در منطقه زلزله‌زده بستک، بیان داشت: تا کنون مسئولان استانی و کشوری در شهرستان بستک حضور یافته و با دستور وزیر نیرو، آب و برق بستک نیز وصل شده و تمامی نیروها پای کار بوده اند.

وی همچنین از آغاز بررسی‌ها برای بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده شهر بستک خبر داد و تصریح کرد: پس از انجام بررسی‌ها و آمارگیری کارشناسی بنیاد مسکن، کار بازسازی ساختمان ها و خانه های مردم آغاز می شود که این امر موجب احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده قدیمی بستک می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی خانه های آسیب دیده از زلزله نیز پس از ارائه آمار و اطلاعات دقیق توسط بنیاد مسکن، ارائه تضمین نامه به بانک های عامل و تصمیم گیری در این خصوص، به مردم پرداخت می شود.

به گزارش مهر، زلزله 5.5 ریشتری روز پنجشنبه بستک موجب کشته شدن یک نفر و مصدومیت 29 تن دیگر شد و همچنین بر اثر این زلزله بخشی از منازل مردم به طور کامل تخریب و به بخش دیگری از 10 تا 60 درصد آسیب وارد شد.