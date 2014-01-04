توفان برف 2000 پرواز را در آمریکا لغو کرد/کاهش دما به 38 درجه زیر صفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایالت های شرقی آمریکا همچون نیویورک و نیوجرسی از دیروز جمعه شاهد بارش سنگین برف و توفان بودند به طوریکه علاوه بر قطع برق، هزاران پرواز در این ایالت ها نیز لغو شد.

این در حالی است که برخی از خبرگزاری ها از کشته شدن دست کم 9 نفر در این توفان خبر می دهند. توفان برف که شمال شرقی آمریکا را کاملا دربرگرفته، باعث شده که بیش از دو هزار پرواز لغو شود.

در همین حال دمای هوا در مینه سوتا به 38 درجه زیر صفر رسده که این پایین ترین درجه دما در آمریکا البته خارج از مرزهای سیبری محسوب می شود. در میان شهرها و ایالت های آمریکا بیشترین برف در بوستون باریده به طوریکه ارتفاع برف در آن به 18 اینچ می رسد.

در منهتن، مین، واشنگتن و پورتلند نیز ارتفاع برف به شش اینچ می رسد. به گفته "دوال پاتریک" فرماندار ماساچوست، دمای هوا در شرق آمریکا طی امروز شنبه و فردا به طور وحشتناکی کاهش خواهد یافت و این موضوع می تواند خطرات زیادی را به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه و برای جلوگیری از کشته شدن افراد بی خانمان بر اثر سرما، اداره خدمات امور بی خانمان ها در نیویورک، تعداد ماشین های گشتی و امداد رسان خود را دو برابر کرده است. در این میان برخی رسانه ها از داغ شدن بازار برای افرادی که اقدام به پارو کردن برف می کنند گزارش داده اند.