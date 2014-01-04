به گزارش خبرنگار مهر، پس از تاخیر در بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی برای زمستان سالجاری و با وجود افزایش واردات گاز از ترکمنستان، منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت از کسری روزانه 40 میلیون مترمکعبی تولید گاز در کشور خبر داده است.



با این وجود هفته گذشته با ورود اولین جبهه هوای سرد زمستانی به کشور، رکورد جدید 482 میلیون مترمکعب مصرف گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی ثبت شد که افزایش مصرف گاز منازل منجر به قطع گسترده گاز صنایع سیمان، فولاد، واحدهای صنعتی و تولیدی، نیروگاه‌ها، برخی از مجتمع‌های پتروشیمی، ساختمان‌های دولتی و جایگاه‌های سی.ان.جی شد.



در این بین هر چند برای زمستان سالجاری رکوردهای جدید تولید و پالایش گاز در طرح‌های ذخیره‌سازی، پالایشگاه‌های فجرجم، بیدبلند و مجتمع گازی پارس جنوبی ثبت شده است اما با وجود این افزایش تولید هم افت فشار و قطعی گاز در نقاط مختلف شبکه سراسری گاز به وقوع پیوست.



از سوی دیگر پس از قطع گاز مشترکان صنعتی، تولیدی و خدماتی، شرکت ملی گاز نسبت به پرداخت به موقع قبوض گاز مشترکان به ویزه مشترکان خانگی و تجاری هشدار داده است.



در شرایط فعلی به اعتقاد مسئولان شرکت ملی گاز مشترکان خانگی جز مشتریان خوش حساب گازی دولت به شمار می روند اما مدیر حقوقی یکی از شرکت های گاز استانی نسبت به پرداخت به موقع قبوض گاز توسط مشترکان خانگی هشدار داده است.



به گزارش سایت شرکت گاز استان کرمانشاه، طیبه محمدی از برخورد قانونی با مشترکین بدهکار و متخلفینی که اقدام به سرقت گاز می کنند، خبر داد و اعلام کرد: مبالغ گازبها از اموال عمومی محسوب می‌شود و شرکت گاز موظف بوده نسبت به وصول این مبالغ و واریز به حساب خرانه دولت اقدام کند.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مشترکانی که با وجود صدور اخطاریه نسبت به پرداخت مبالغ گازبها اقدام نمی‌کنند و یا اقدام به دستکاری تجهیزات گازرسانی و سرقت گاز می‌کنند، به صورت قانونی برخورد می‌شود، تصریح کرد:



رئیس حقوقی شرکت گاز استان کرمانشاه با یادآوری اینکه سیاست شرکت گاز وصول مطالبات و برخورد جدی با معدود مشترکانی است که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کنند بیان کرد: گاز مشترکان بدهکار قطع خواهد شد.



به گزارش مهر، پیش از این هم معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه‌ای نسبت به مصرف بهینه گاز طبیعی در ساختمان ادارات و دستگاه‌های دولتی به ویژه در ساعات تعطیل هشدار داده بود.