به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی‌طبا که با هدف حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک عضو هیات رییسه فدراسیون ژیمناستیک شده بود بالاخره امروز شنبه و در آخرین روز از مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام کاندیداهای این مجمع، نسبت به ثبت‌نام رسمی خود اقدام کرد.

این در حالی است که طبق آیین‌نامه انتخاباتی و اساسنامه کمیته ملی المپیک، وی شرایط حضور در انتخابات را ندارد. چراکه طبق اساسنامه کاندیدا شدن انتخابات کمیته ملی المپیک فقط حق اعضای رسمی مجمع است. از طرفی طبق آیین‌نامه افرادی به نمایندگی از هیات رییسه می‌توانند در مجمع شرکت کنند که 6 ماه از عضویت آنها گذشته باشد در حالیکه هاشمی‌طبا دو ماه پیش عضو هیات رییسه فدراسیون ژیمناستیک شد. ضمن اینکه این افراد هم نمی توانند کاندیدا شوند.

با همه اینها هاشمی‌طبا، رییس پیشین سازمان تربیت بدنی که مدتی هم ریاست کمیته ملی المپیک را بر عهده داشت امروز برای ریاست یا عضویت در هیات اجرایی این کمیته ثبت‌نام کرد.

در همین رابطه مصطفی هاشمی‌طبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازنشسته هستم اما از طرف دولت اجازه بازگشت به کار گرفته‌ام به همین دلیل امروز ثبت‌نام قطعی خود برای شرکت در انتخابات دوره جدید کمیته ملی المپیک انجام دادم. ضمن اینکه هیچ منع قانونی هم برای شرکت در این انتخابات ندارم.

وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود کمیته نظارت بر انتخابات باید صلاحیت نهایی کاندیداها را برای حضور در مجمع انتخاباتی تایید کند، خاطرنشان کرد: طبق اعلام دفتر حقوقی ریاست جمهوری تشکیل این کمیته مغایر با اساسنامه است. به هر حال این هم یکی از خلاف‌هایی است که توسط هیات اجرایی فعلی انجام شده است. در هر صورت این کمیته‌ای که تشکیل شده نمی‌تواند صلاحیت افراد را تایید یا رد کند.

هاشمی‌طبا ادامه داد: فردی که کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک می‌شود، حتما صلاحیت داشته که برای ثبت‌نام اقدام کرده است. به هر حال کاندیداها از روسای فدراسیون‌ها، نماینده هیات رییسه آنها و در کل از افراد حاضر در ورزش هستند که بر اساس حکمی در جایگاه فعلی خود مشغول به کار هستند و این یعنی صلاحیت آنها؛ پس اینکه برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک هم باید یک بار دیگر صلاحیت آنها تایید شود، درست نیست.

رییس پیشین سازمان تربیت بدنی تاکید کرد: اینکه مدارک ارائه شده از سوی کاندیداها باید در جهت درست بودن یا کامل بودن‌شان بررسی شود، یک بحث دیگر دارد اما بررسی صلاحیت کاندیداها اساسا درست نیست.

مصطفی هاشمی‌طبا در پایان گفت: در هر صورت من ثبت‌نام خود را برای ریاست و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک انجام داده‌ام. کمیته‌ای هم نمی‌تواند اعلام کند که من صلاحیت دارم یا نه.

به گزارش مهر، مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک 30 دی‌ماه برگزار خواهد شد.