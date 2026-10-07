به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص واردات خودروهای سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین با استناد به نامه شماره ۸۸۰۷۱۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ سازمان توسعه تجارت ایران، امکان ادامه فرایند برای پرونده‌های ثبت سفارش فاقد تأمین ارز فراهم شد.

بر این اساس، امکان ویرایش نوع عملیات ارزی پرونده‌های ثبت سفارش ایجادشده برای واردات خودروهای سواری موضوع بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که تاکنون فاقد تأمین ارز هستند، فراهم شده است.

متقاضیان می‌توانند نوع عملیات ارزی این پرونده‌ها را به گزینه «بدون انتقال ارز» تغییر دهند. این امکان از طریق سامانه جامع تجارت و تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ در دسترس خواهد بود.