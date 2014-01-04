برگزاری چهارمین جشنواره نمایشهای کوتاه صحنه ونمایشنامه خوانی بیان

خلیل الله خسروبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فراخوان چهارمین جشنواره استانی تئاتر صحنه اعلام شده است و هنرمندان استان تا 25 دی ماه فرصت دارند تا متون نمایشی خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

وی با بیان اینکه جشنواره در حوزه اهداف حوزه هنری برگزار خواهد شد افزود: فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی و گسترش هنرِمبتنی بر معرفت اسلامی و متعهد به ارزش های انقلاب اسلامی از اهداف کلان حوزه هنری است.

خسروبیگی هدف از برگزاری جشنواره را استفاده از زبان هنر در ترویج ارزش های معنوی عنوان و تصریح کرد: این جشنواره در راستای ترویج فرهنگ والای عفاف و حجاب، خانواده اسلامی، ایثار و شهادت با استفاده از زبان هنر فاخر نمایش برگزار خواهد شد.

خسروبیگی ادامه داد: در کنار جشنواره نمایش های کوتاه صحنه، جشنواره نمایش نامه خوانی بیان نیز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هر دو بخش جشنواره در پنج محور برپا خواهد شد، اظهار کرد: این جشنواره با اولویتهای سبک زندگی در خانواده اسلامی، ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، نشرفرهنگ ایثار و شهادت و بازنمایی خاطرات رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، آسیب های پیش روی نسل جوان و نقش خانواده در هدایت و حمایت از جوان در اوایل اسفند در شهر اراک برگزار خواهد شد.

خسروبیگی با تاکید بر اینکه در هر دو بخش جشنواره اولویت انتخاب با نمایشنامه های بومی است، اظهار کرد: زمان نمایش های تولیدی نباید بیش از 15 دقیقه باشند.

وی اضافه کرد: گروههای نمایشی در انتخاب شیوه و گونه های مختلف اجرایی آزاد هستند.

خسروبیگی گفت: دبیرخانه جشنواره برای ارتقاء سطح فنی آثار، پیش از برگزاری جشنواره، کارگاه آموزشی (چگونگی اجرای نمایش های کوتاه) را با حضور اساتید مطرح عرصه تئاتر برگزار خواهد نمود.