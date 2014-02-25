"بازار رضا"، صحنه چهارم را کلید می زند/ افتتاح نمادین جشنواره در کنار پیشکسوتان

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره نمایش های کوتاه صحنه فرصتی برای بروز استعدادهای جوان تئاتر استان است. برگزارکنندگان جشنواره بر این باورند که این جشنواره مجالی برای کارگردان های اول فراهم می آورد تا در کنار کارگردانان با تجربه و مشاوره آن ها خود را برای حضور جدی در عرصه نمایش آماده کنند.

دبیر جشنواره تئاتر صحنه در خصوص این جشنواره گفت: پس از بازبینی آثار 16 اثر برای شرکت در جشنواره انتخاب شدند که در سه بخش صحنه ای، نمایش نامه خوانی و جنبی اجرا خواهند شد.

خلیل الله خسروبیگی افزود: این جشنواره روزهای هفتم و هشتم اسفندماه با اجرای هشت نمایش در هر روز برگزار و روز نهم اسفندماه اختتامیه آن برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در روز اول جشنواره نمایش های "بازار رضا" به نویسندگی سینا دلشادی و کارگردانی میثم سرآبادانی،" یک ربع به جنگ" به نویسندگی شهرام سلطانی و کارگردانی سپیده ساری و عادل عزیزنژاد، "سوتفاهم" به نویسندگی سحر میرزاخانی و کارگردانی سهیلا میرزاخانی و" نقطه سرخط های هرشب" به نویسندگی و کارگردانی محمدجواد شریفی در بخش صحنه ای و نمایش های" شب محبوبه" به نویسندگی سید حسین فدایی حسین و کارگردانی زهرا امیری، "گل زخم " به نویسندگی سید صادق فاضلی و کارگردانی سعید کمانی و "روز دروغ" به نویسندگی محمد یعقوبی و کارگردانی مهدی روزبهانی در بخش نمایش نامه خوانی و نمایش " پانزده" به نویسندگی شهاب پیرولی کاری از کارگاه تجربه جوان حوزه هنری اجرا خواهند شد.

خسروبیگی در خصوص نمایش های روز دوم جشنواره گفت: پنج نمایش "رفاقت های پشت وانتی" به نویسندگی و کارگردانی امیر حسین احمدی، " خیال خام خان جان" به نویسندگی مهسا نظری و کارگردانی سعید کمانی، " فراتر از انسانیت" به نویسندگی و کارگردانی پوریا رضایی، " ساندویچ مغز" به نویسندگی و کارگردانی ایمان ملکی پور و "عاشقانه های هفت ریشتری" به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین غلامی در بخش صحنه ای و دو نمایش "پایان کابوس و حیرت" به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا مصباح زاده و " خواستگاری" نوشته آنتوان چخوف به کارگردانی رضا یونسفرد در بخش نمایشنامه خوانی و " سایه ی دوستی" به نویسندگی و کارگردانی الهه فربدزاده کاری از هنرستان مطهره در بخش جنبی اجرا خواهند شد.

هیئت داوران این دوره

وی بیان کرد: هیئت داوران این دوره جشنواره حجت الله سبزی پیشکسوت تئاتر استان، خانم چیستا یثربی نویسنده و کارگردان تئاتر کشور و سینا دلشادی نویسنده و کارگردان تئاتر هستند.

خسروبیگی گفت: در کنار برگزاری جشنواره کارگاه آموزشی نمایش صبح جمعه با حضور خانم چیستا یثربی برگزار خواهد شد.

سرپرست حوزه هنری استان مرکزی نیز هدف از برگزاری جشنواره را استفاده از زبان هنر در ترویج ارزش های معنوی عنوان و گفت: این جشنواره در راستای ترویج فرهنگ والای عفاف و حجاب، خانواده اسلامی، ایثار و شهادت با استفاده از زبان هنر فاخر نمایش برگزار می شود.

رضا میرزایی افزود: سبک زندگی در خانواده اسلامی، ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، نشر فرهنگ ایثار و شهادت و بازنمایی خاطرات رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، آسیب های پیش روی نسل جوان و نقش خانواده در هدایت و حمایت از جوان از اولویت های موضوعی جشنواره بوده است.

جشنواره را فرصتی برای حضور هنرمندان جوان

وی جشنواره را فرصتی برای حضور هنرمندان جوان عنوان و اظهار کرد: میانگین سنی شرکت کنندگان در جشنواره امسال 16 تا 28 سال است که البته حضور پررنگ بانوان در این دوره ستودنی است.

میرزایی گفت: حضور بانوان در سه نمایش صحنه ای در کسوت نویسنده و کارگردان و همچنین در یک اجرای نمایشنامه خوانی و یک نمایش بخش جنبی نشان از علاقمندی و رشد این قشر از هنرمندان است.

وی تاکید کرد: نکته قابل تأمل دیگر حضور خانم چیستا یثربی، بانوی نمایشنامه نویس و کارگردان کشور به عنوان داور در این دور جشنواره است، که حضور بانوان در این جشنواره را غنای بیشتری بخشیده است.

گرامیداشت ارزش هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاتر

سرپرست حوزه هنری استان مرکزی با اشاره به گرامیداشت ارزش هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاتر گفت: افتتاح نمادین جشنواره صحنه ، عصر روز سه شنبه با حضور جمعی از هنرمندان و کارگردان تئاتر استان در منزل فرهاد رحمتی یکی از پیشکسوتان تئاتر اراک برگزار خواهد شد.

میرزایی تاکید کرد: این مراسم نمادین به منظور قدردانی از سال ها تلاش این هنرمند در عرصه تئاتر اراک و با هدف ارج نهادن به پیشکسوتان در منزل فرهاد رحمتی کارگردان قدیمی تئاتر اراک که مدتی است از بیماری کلیوی رنج می برد برگزار می شود.

وی ادامه داد: فرهاد رحمتی سال ها در عرصه نمایش کودک فعال بوده و هستند و امیدواریم به زودی بهبودی و سلامت خود را بازیابند.

پس از مراسم افتتاحیه نمادین جشنواره از عصر فردا چهارشنبه رقابت بین نویسندگان و کارگردانان استان آغاز و فصلی جدید در تئاتر استان رقم خواهد خورد.