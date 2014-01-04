توسعه گردشگری همدان مستلزم استفاده از پتانسیل های پنهان/ طرح ساماندهی اماکن استیجاری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق ظهر شنبه در کارگروه گردشگری شهرستان همدان عنوان داشت: استفاده از پتانسیل های همدان در برگزاری جشنواره زمستانی و جذب توریسم در همدان تاثیر گذار بوده و از طرفی برقراری پروازهای حج و مشهد از فرودگاه همدان زمینه ای برای توسعه گردشگری همدان است.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه برای انجام پرواز های عتبات عالیات و کیش از همدان رایزنی های انجام شده است، بیان داشت: بازگشایی معابر جدید در غار علیصدر مي تواند افقي نو در گردشگري همدان و جذب علاقه مندان براي ديدن شگفتيگي هاي غار عليصدر است.

قهرماني مطلق با تاكيد بر اينكه براي برگزاري جشنواره زمستاني بايد همه دستگاه ها مانند شهرداري با تمام توان وارد عمل شوند، افزود: بازديد از غار عليصدر در ایام بهمن ماه نيم بها بوده و در روز 22 بهمن بليت بازديد از غار رايگان بوده و در 9 ماه نخست امسال 654 هزار نفر از غار عليصدر بازديد كردند.

فاز نخست پيست اسكي بهمن ماه بهره برداري مي شود

وي از افتتاح فاز نخست پيست اسكي تله كابين گنج نامه خبر داد و ابراز داشت: فاز نخست پيست اسكي 500 متر بوده كه در بهمن ماه و براي برگزاري جشنواره زمستاني به بهره برداري مي رسد و فاز دوم آن شامل 1200 متر بوده كه سال بعد به بهره برداري مي رسد.

فرماندار همدان با بيان اينكه اجرای سوئيت هاي تله كابين 90 درصد پيشرفت دارد، اظهار داشت: در ايام برگزاري جشنواره زمستاني از سوم تا 12بهمن ماه بليت تله كابين با 40 درصد تخفيف و بليت سورتمه ريلي با 30 درصد تخفيف ارائه می شود.

قهرماني مطلق با اشاره به اينكه از ظرفيت هاي باغ موزه دفاع مقدس همدان بايد در راستاي جذب گردشگر استفاده شود، بيان داشت: باغ موزه دفاع مقدس همدان يكي از بي نظيرترين باغ موزه ها در كشور بوده كه در طول جشنواره زمستاني بليت آن براي بازديد كنندگان نيم بها است.

امسال تا كنون 110 هزار نفر از باغ موزه دفاع مقدس بازديد كردند

وي با اشاره به اينكه در ابتداي امسال تا كنون 110 هزار نفر از باغ موزه دفاع مقدس بازديد كردند، بيان داشت: آموزش و پرورش بايد از اعتبارات آموزشو پرورش براي بازديد دانش آموزان از اين مكان و يا تله كابين گنج نامه و ديگر مكان هاي تاريخي گردشگري همدان استفاده كند.

فرماندار همدان با اشاره به اينكه 120 درصد از درآمد گردشگري همدان امسال محقق شده است، بيان داشت: در زمينه سوغات همدان چهار سوغات شامل كماج، حلوا زرده و شير مال و انگشت پيچ ثبت شده و اقداماتي براي ثبت آ بنبات قيچي، حلوا لوزي، چاي بغدادي و خانچه همداني در جال انجام است.

قهرماني مطلق از اجراي طرح ساماندهي اماكن استيجاري در همدان خبر داد و افزود: شناسنامه دار كردن و ساماندهي اين اماكن براي رفاه حال مسافران و ايجاد اطمينان از امنيت مسافران انجام شده و با همكاري ميراث فرهنگي، نيرو انتظامي و اصناف در حال انجام است.

وي با اشاره به اينكه بايد براي انجام اين طرح ستادي از شهرداري و آموزش و پرورش و ميراث تشكيل شود، ابراز داشت: در مبادي ورودي شهر پايگاه مركزي براي اسكان مسافران تشكيل شده تا مسافران در بدو ورود به شهر ساماندهي شوند.