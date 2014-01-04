لگد برهانی را ندیدم/ مشکلات از اول فصل با ما همراه بود

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در پایان دیدار تیم این تیم مقابل راهآهن سورینت در جمع خبرنگاران گفت: ما مشکلات زیادی داریم که از ابتدای فصل با ما همراه شدهاند. بدشانسیهای زیادی در طول فصل گریبان ما را گرفته و هر هفته با مصدومیتهایی مواجه هستیم.
وی افزود: در نیمه دوم بعد از تعویض دوم قلعهنویی از من پرسید روی نیمکت چه کسی را داریم؟ قبلا در بازی با سایپا و یکی دو مسابقه دیگر هم با شرایطی مشابه مواجه بودیم و باید عنوان کنم که امسال، سالی بود که استقلال بیشتر بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی قرار داده بود و آنها وقتی برگشتند بدنسازی تیم را از دست دادند و به همین خاطر مدام مصدوم میشوند.
سرپرست تیم استقلال در خصوص واکنش برهانی پس از تعویض گفت: من ندیدم که او به کلمن لگد زده باشد و وقتی میخواست بالا برود پایش به آن خورد. برای رفتن به رختکن هم از من اجازه گرفت چون هوا خیلی سرد بود. بهرحال بازیکن در شرایطی است که بعضی وقتها اتفاقاتی رخ میدهد با این حال بعید میدانم برهانی قصدی داشته است.
