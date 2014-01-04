۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۲۴

محمدمهدی نظری:

این گل فشارها را از روی دوش من برداشت/ از قلعه‌نویی تشکر می‌کنم

مهاجم تیم فوتبال استقلال با اشاره به گلی که درون دروازه تیم راه‌آهن سورینت قرار داد تاکید کرد: این گل فشارهای زیادی را از روی دوش من برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی نظری در پایان دیدار تیم‌های استقلال و راه‌آهن سورینت خاطرنشان کرد: این لطف خدا به من بود که توانستم گلزنی کنم. از آقای قلعه‌نویی خیلی تشکر می‌کنم که پای من ایستاد و به من فرصت داد تا در ترکیب استقلال باقی بمانم و خدا را شاکر هستم که گل 3 امتیازی برای تیم خودم به ثمر رساندم.

وی با بیان اینکه فشارهای زیادی را تحمل می‌کرده است، ادامه داد: فشارها روی من خیلی زیاد بود و خدا را شکر که امروز گل 3 امتیازی زدم. این گل باعث شد فشارهای زیادی از روی دوش من برداشته شود.

دیدار تیم‌های راه‌آهن سورینت و استقلال تهران در چارچوب هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر فوتبال عصر روز شنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد که در پایان تیم استقلال با یک گل حریف خود را شکست داد.

