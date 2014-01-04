به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی پس از اینکه در اواسط نیمه دوم دیدار روز شنبه استقلال برابر راه‌آهن سورینت تعویض شد در اعتراض به تصمیم سرمربی خود با لگد به کلمن کنار زمین کوبید و قلعه‌نویی هم در نشست خبری تاکید کرد در صورتی که این موضوع اثبات شود تا زمانی که وی سرمربی استقلال است برهانی در این تیم جایی نخواهد داشت.

بعد از این بازی سرپرست و دیگر مسئولان تیم استقلال تلاش کردند به نوعی روی این حرکت برهانی سرپوش بگذارند اما قرار است به زودی تصویری منتشر شود که باعث خواهد شد برهانی با استقلال خداحافظی کند. باید دید قلعه‌نویی بعد از انتشار تصویر یاد شده روی تصمیم خود خواهد ماند یا با پا در میانی برخی استقلالی‌ها از موضع خود عقب نشینی می‌کند.

دیدار تیم‌های راه‌آهن سورینت و استقلال در چارچوب هفته بیست و یک رقابتهای لیگ برتر عصر روز شنبه در ورزشگاه تختی برگزار شد که در پایان تیم استقلال با یک گل حریف خود را شکست داد.