به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با برگزاری سه دیدار همزمان به پایان رسید که در یکی از این بازی‌ها تیم‌ استقلال مقابل راه‌آهن سورینت به برتری دست یافت. در این دیدار که از ساعت 15 در ورزشگاه تختی برگزار شد آبی‌ها با یک گل حریف خود را شکست دادند. محمدمهدی نظری در دقیقه 67 تنها گل استقلال را به ثمر رساند.

استقلال و راه‌آهن بازی را تهاجمی شروع کردند ولی خیلی زود بازی دو تیم به میانه میدان کشیده شد تا نیمه نخست به همین منوال خاتمه یاد. در این نیمه خبری از خطر جدی روی دروازه حریفان نبود و در نهایت بدون اینکه توپی از خط دروازه‌ها عبور کند بازیکنان به رختکن رفتند.

در نیمه دوم استقلال فشار را روی دروازه حریف زیاد کرد و با تغییراتی که قلعه‌نویی انجام داد به گل رسید. بیک‌زاده که به جناح راست منتقل شده بود با یک پاس عرضی دقیق نظری را در موقعیت گلزنی قرار داد تا او با یک بغل پای آرام دروازه حریف را باز کند. این گل در دقیقه 67 به ثمر رسید که نخستین گل نظری برای استقلال در طول فصل محسوب می‌شود.

راه‌آهن که چیزی برای از دست دادن نداشت بعد از دریافت گل تلاش خود را برای جبران بیشتر کرد و در دقیقه 78 صاحب یک ضربه کاشته خوب شد که خالقی‌فر در دو نوبت آن را هدر داد. تلاش شاگردان ابراهیم‌زاده در دقایق باقی‌مانده تاثیری نداشت و در نهایت این بازی با همان تک گل به سود آبی‌ها خاتمه یافت.

استقلال با این برد 41 امتیازی شد و به صدر جدول رده بندی صعود کرد. پرسپولیس(40)، فولاد(39) و نفت تهران(38 امتیاز) به ترتیب در مکان های دوم تا چهارم قرار دارند.

در دو بازی دیگر همزمان نتایج زیر به دست آمد:



* صبای قم - سپاهان یک

گل: مهدی شریفی(11)



* داماش گیلان یک - گسترش فولاد تبریز 2

گل‌ها: محمدرضا مهدوی(55) برای داماش - مهرداد بایرامی(9) و جابر انصاری(77) برای گسترش فولاد