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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۱۲

جان کری به ریاض می رود

جان کری به ریاض می رود

وزیر خارجه آمریکا فردا برای دیدار با مقامات عربستان سعودی به ریاض می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه ، جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کرد فردا در سفری که از قبل اعلام نشده است دیداری از ریاض پایتخت عربستان خواهد داشت.

جان کری هدف  ازدیدار خود از ریاض را مشورت با پادشاه این کشور درباره روند مذاکرات سازش بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان خواند.

وی بعد از دیدار با محمود عباس در کرانه باختری گفت: فردا به اردن خواهم رفت و بعد از دیدار با پادشاه این کشور و وزیر خارجه آن به ریاض خواهم رفت و با پادشاه این کشور درباره اینکه در مذاکرات کجا هستیم و به کجا می خواهیم برسیم مشورت خواهم کرد.

 

کد مطلب 2207746

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