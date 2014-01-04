جان کری بار دیگر با ابومازن دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا امروز برای دیدار با ابومازن به رام الله رفت. این درحالی است که گفتگوهای پیشین کری با مقامات رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان نتوانست مذاکرات سازش خاورمیانه را از بن بست کنونی خارج سازد. بر این اساس محور اصلی اختلافات دو طرف ادامه حضور نظامیان صهیونیست و شهرک نشینان اسرائیلی در مناطق فلسطینی است.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شده دیدارهای مکررش با مقامات تل آویو و رام الله با هدف کاستن از شکاف موجود در بین آنها و رسیدن به یک چارچوب برای توافق احتمالی در آینده انجام می گیرد.

در همین حال یک مقام فلسطینی نزدیک به ابومازن در مورد نتیجه بخش بودن دیدار مجدد کری با رئیس تشکیلات خودگردان ابراز ناامیدی کرد. مذاکرات سازش خاورمیانه با میانجیگیری واشنگتن در حالی از بیست و نهم آوریل سال 2013 از سرگرفته شده که با وجود ابراز امیدواری آمریکا، نشانه ای از پیشرفت در آن به چشم نمی خورد.